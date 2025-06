Matas, en l’equador del mandat: “El Govern PSC-Junts funciona i continuarà”

PSC i Junts es reuneixen, coincidint amb els dos anys de mandat, per fer balanç de projectes i de l'acord que van ratificar l'octubre de 2023 per formar un govern plegats. L'acord entre els dos partits establia cinc línies d'acció prioritàries per Sabadell: una ciutat líder i cohesionada; verda i sostenible; neta i segura; de feina i oportunitats, i una ciutat participativa, cívica, festiva i cultural.

El líder de Junts per Sabadell, Lluís Matas, afirma que "gràcies a l'esforç i les hores de feina que estan posant tots els membres de la coalició, estan materialitzant els projectes que havien prioritzat". Entre els projectes que han tirat endavant des que es van ajuntar els partits, destaquen, segons asseguren des de l'Ajuntament de Sabadell, "la inversió per arranjar calçades, voreres i espais públics, així com les mesures per adaptar la ciutat a les necessitats actuals, com el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l'aire". A part, el govern actual ha apostat molt per reforçar la seguretat, millorar les polítiques d'habitatge o combatre les ocupacions conflictives, així com aplicar una rehabilitació energètica de millora a Sabadell.

"Volem mostrar el compromís de seguir treballant els dos anys que queden de mandat, posant per endavant els interessos dels veïns i veïnes de Sabadell", apunta Matas, i l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, valora molt positivament l'acord amb Junts "tot i tenir la majoria absoluta". Així, tant els membres del PSC com els de Junts fan un balanç "molt satisfactori" del seu mandat i, a tall de conclusió, Matas indica que "com que l'acord està funcionant, continuaran en la mateixa línia", mentre que Farrés assegura que "estan fent possible que Sabadell estigui en un dels millors moments des de fa molt temps".