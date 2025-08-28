Les famílies controlen la despesa de tornar a l’aula: "S'esforcen per reaprofitar material"

A Sabadell, la tornada a l’escola ja es deixa sentir en establiments com l’Abacus, on aquests dies es multiplica la feina per atendre les famílies que s’apropen a fer la compra de material escolar. “Des de finals de juny, quan les escoles faciliten les llistes, ja comença la campanya, però el gruix arriba ara, les dues primeres setmanes de setembre”, explica Lourdes Lafuente, responsable de la botiga. Per això, la cooperativa reforça plantilla durant aquests dies amb incorporacions temporals.
En paral·lel, moltes famílies miren d’ajustar la despesa en un context marcat per la inflació i amb costos que, segons l’OCU, poden superar els 400 euros per alumne. “Nosaltres reutilitzem llibretes i motxilles de l’any passat, i només comprem el que realment fa falta”, explica Marta Rius, mare d’una alumna de cinquè de primària. Una actitud que coincideix amb la tendència observada als establiments. “Hi ha cada vegada més consciència i les famílies s’esforcen per reaprofitar material i ser més sostenibles”, exposa Lafuente.
Altres famílies prefereixen repartir la despesa al llarg dels mesos. “Aquest setembre comprem l’essencial i la resta ja ho anirem adquirint a mesura que calgui”, comenta Jordi Serra, pare d’un estudiant que començarà 1r d’ESO.
El Val Escolar és protagonista
El Val Escolar compta amb una partida global de 50 milions d’euros a Catalunya. A Sabadell es pot bescanviar en més de 50 establiments, fins a finals de novembre.
El primer any, el curs 2023-2024, estava limitada a l’alumnat de primària però amb un import més alt, de 100 euros per nen o nena. L’any següent es va ampliar a més etapes educatives i, per mantenir el mateix pressupost, la quantia individual es va reduir fins als 60 euros actuals.
Els vals es poden gastar en llibres, motxilles, papereria i altres materials, i enguany arriben a uns 795.000 estudiants de primària, ESO, educació especial i cicles formatius. No obstant això, la responsable d’Abacus Sabadell considera que l’impacte del programa podria ser més positiu i que s’apropen menys famílies a bescanviar-lo de les que havien previst. “És una eina pensada per ajudar les famílies i també el comerç de proximitat, però part del consum acaba desviant-se cap a grans distribuïdores i plataformes en línia que no sempre compleixen els requisits”, sosté l’encarregada. Segons exposa, això acaba generant “competència deslleial amb les botigues que realment fem costat a les famílies durant tot l’any”.