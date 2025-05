FOTOS | Més de '25.000 cavallers' medievals al Centre de Sabadell

Sabadell retrocedeix en el temps amb la fira Medievàlia 2025. De divendres 16 a diumenge 18 de maig, els voltants del Mercat Central es vesteixen d'història amb desenes de paradetes artesanals que evoquen l'ambient dels cavallers, joglars i artesans. La previsió és que hi passin 25.000 visitants.

L'organització, a càrrec d'Amics de Medievàlia, ha dissenyat un programa amb més de 80 activitats i espectacles orientats a un públic variat. El festival inclou exhibicions de combat en directe, un espectacle d'aus rapinyaires, concerts en viu que transportaren a l'era medieval, tallers infantils i mostres d'oficis antics, a més de recreacions històriques i activitats lúdico-educatives orientades a tots, des dels més petits fins als amants de la història.

La cita culminarà el diumenge 18 de maig a les 21 h amb una cerimònia de cloenda, tancant així un capítol que posarà en relleu la riquesa cultural i la tradició que defineixen Sabadell.

La fira Medievàlia 2025 es perfil·la com una cita ineludible per aquells que desitgen viure una experiència veritablement immersiva i única, on l'antiga tradició es fusiona amb l'esperit modern de la ciutat. Les activitats es poden consultar al programa complet.

Medievàlia a Sabadell

JUANMA PELÁEZ

