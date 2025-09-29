El ‘maître’ que va marcar una època a l’Hotel Urpí de Sabadell

El rostre de Miquel Borrell pot haver quedat immortalitzat, de retruc, en desenes d’àlbums familiars i institucionals de Sabadell al llarg dels seus més de 40 anys de servei com a maître de l’Hotel Urpí. Així ho recull el periodista creualtenc Manel Camps Bosser al seu llibre Taula per a quants? Vida i ‘miracles’ de Miquel Borrell, que fa un repàs a la vida d’un professional de soca-rel i a tota una època de l’hostaleria sabadellenca.
Recull la història d’un cambrer sabadellenc que es va fer amb la confiança de Salvador i Gala Dalí al Ritz. El mateix que va servir actors i actrius de renom com John Wayne, Maria Callas o Robert Mitchum o polítics com Adolfo Suárez, Jordi Pujol o José María Aznar i es va convertir en una de les ànimes de l’Urpí durant diverses dècades.
“El llibre neix perquè tinc una història amagada que volia ser descoberta”, ha exposat Miquel Borrell durant la presentació del llibre. Entre d'altres, la primera presa de contacte "accidentada" amb Salvador Dalí, quan l'artista va demanar un soldat –cafè amb gasosa– utilitzant una altra terminologia i Borrell no el va entendre. “Aquest ofici m’ha cobert de glòria, no m’he fet ric, però m’he guanyat la vida i he estat feliç del primer a l’últim dia”, afegia durant la presentació. Un acte que ha comptat amb un emotiu retrobament de més de quaranta antics companys de l’Hotel Urpí, que han volgut homenatjar l’històric maître, coincidint amb el 86è aniversari del protagonista del llibre. "No tinc paraules per agrair el que ha fet Miquel per mi i la meva família", ha aprofitat per exposar Josep Urpí, director de l’hotel.
Un recorregut amb solera
La trajectòria de Borrell avala la seva professionalitat: iniciat a l’històric Catalunya de Sabadell i format en hotels de cinc estrelles com el Ritz de Barcelona o el Mediterráneo Gran Hotel de Palma de Mallorca, es va convertir en l’ànima de la cafeteria i el restaurant de l’Hotel Urpí, on hi va treballar més de quaranta anys, des de 1962 fins a 2007.
Borrell ha estat la mà dreta dels Urpí i el treballador que ha tingut la carrera més dilatada a l’hotel. Va participar en la creació del popular Quinto de Nadal, i també va introduir el servei de càtering a famílies i empreses sabadellenques. Va tenir la capacitat de servir fins a deu banquets alhora, governant equips de quaranta o cinquanta cambrers. “Fer que tot funcionés amb precisió, sense errors, era un petit miracle”, considera el periodista.
El llibre és, alhora, una biografia i un retrat d’època. “El Miquel és un exemple de com l’ofici de cambrer ennoblia un establiment. Ell va exercir aquesta feina amb rigor, professionalitat i una vocació que l’ha acompanyat tota la vida”, subratlla Camps. Un relat que no descuida contextualitzar la seva figura en el temps: des dels anys del tardofranquisme i la transició, els inicis del primer ajuntament democràtic– a mans Antoni Farrés a Sabadell– fins a les primeres passes dels 2000.
Més enllà de la figura personal de Borrell, el llibre permet redescobrir la història dels hotels on hi va treballar, especialment de l’Urpí, establiment que durant dècades va ser l’únic hotel de Sabadell i ubicat al centre de la vida social de la Creu Alta i de la ciutat.
Als seus 86 anys, Miquel Borrell és recordat com una figura clau de la història de l’hostaleria a Sabadell. "Borrell ocupa una tercera part dels 135 anys d'història de l'Urpí", conclou Camps.