Les escoles demanen repensar la mobilitat en l'entrada i sortida dels centres

Diverses escoles del Centre coincideixen que la mobilitat al seu voltant “té un marge de millora molt superior” en les entrades i sortides dels alumnes, en paraules del gerent de l’escola Sant Nicolau, Andreu Bou. Aquest centre educatiu, al carrer de Jardí, és a escassos metres del col·legi Claret i d’un dels edificis de l’escola Sagrada Família, i cal afegir dues escoles bressol al mateix carrer Jardí. Un conglomerat educatiu que a tota la ciutat només es repeteix a l’entorn dels carrers de l’Escola Pia i Garcilaso, amb l’escola homònima, la Vedruna Carme, Estel i Ramar.

L’agost de 2018, el govern quadripartit va pintar per primera vegada una àrea de Petó i Adeu al carrer de la Indústria, per donar servei a l’escola Sagrada Família d’aquest carrer. I també ho va fer als carrers de Corominas i Estrella per a l’Escola Pia i a Garcilaso, Capmany i Josep Renom per a l’Escola del Carme i les altres de la zona. Són places de zona blava que, durant l’entrada i sortida de les escoles, permeten als conductors aturar-se uns minuts per baixar les criatures, entrar-les a l’escola i marxar. El 2022, la pacificació del carrer de la Indústria que havia engegat el mateix quadripartit i va culminar el primer govern de Marta Farrés va eliminar aquesta àrea específica de zona blava perquè el carrer va passar a tenir plataforma única, no hi ha cotxes aparcats i els vianants tenen prioritat.

Sortida d`alumnes de l`Escola Pia

Víctor Castillo

Qui és més categòric sobre el funcionament d’aquest sistema és el director de l’escola Vedruna Carme, al carrer de Garcilaso, Albert Merino. Considera que “no està funcionant com a tal, la gent hi estava més estona de la que tocava”, i apel·la al civisme de la ciutadania per a aprofitar iniciatives com aquesta. Tanmateix, Merino assenyala que és un model amb contradiccions, com que en un moment en què s’aparta els vehicles dels entorns escolars, el sistema Petó i Adeu promou, precisament, arribar pràcticament a la porta de l’escola amb cotxe.

En el cas de l’escola Sagrada Família, la directora del centre, Ester Castro, explica que “les famílies volen Petó i Adeu al carrer de Sant Cristòfol, perquè puguin parar un moment i no els multin”. Aquest centre té la particularitat que, d’una banda, té l’accés del carrer de la Indústria, “molt agradable”, i el del carrer de Sant Josep, al darrere, on “les entrades i sortides són tranquil·les perquè els pares poden aparcar a la zona blava [del pàrquing del vapor Turull] i igualment l’escola pot tallar el carrer al trànsit.

Aquesta és la mesura que també duu a terme l’escola Sant Nicolau, a la cantonada entre els carrers de Jardí i Turull. Andreu Bou assenyala que el repte en aquesta zona “és buscar com implementar una zona per a vianants que permeti reduir el flux de cotxes”.