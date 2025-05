‘Sí’ crític a facilitar les places de les escoles bressol de Sabadell a famílies que treballen

El ple municipal ha aprovat aquesta tarda la moció del Partit Popular per afavorir que els criteris per accedir a les places de les escoles bressol incloguin més puntuació pel fet que els dos progenitors treballin. La portaveu de la formació Cuca Santos ha exposat que “s’adjudiquen moltes places a famílies on les mares no treballen” i ha reblat que això “impedeix la conciliació a les famílies on treballen els dos progenitors”.

La moció ha prosperat amb els vots favorables del PSC i de Junts, i amb l’oposició d’ERC, els comuns i la Crida. El regidor d’Educació, Manuel Robles, ha defensat que “apostar per una mica més de puntuació per equilibrar-ho és una responsabilitat de govern”. Per la seva banda, Katia Botta, de Junts, ha recordat que es tracta d’un “sí crític”, ja que “hi ha algunes llacunes”.

La proposta ha estat rebuda amb una gran negativa per part dels republicans, els comuns i la Crida. Joan Mena, portaveu de Sabadell en Comú Podem, ha lamentat que “tornem 20 anys enrere” i ha reblat que “les escoles bressol no són un dret de les famílies, són el dret a l’educació dels infants”. En la mateixa línia, la regidora d’ERC, Sílvia Renom, ha subratllat que “el més important és la igualtat d’oportunitats”. “A més, caldria aportar un estudi d’impacte”, ha afegit.

Per part de la Crida, la regidora Aurora Murillo s’ha preguntat: “I si les famílies estan a l’atur o s’estan formant?”. “No hauríem de fer mocions parlant de puntuació, sinó de fer les escoles que la ciutat necessita”, ha conclòs.