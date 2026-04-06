Les K-Pop es coronen com a reines de la mona 2026 a Sabadell

Pasqua del 2026 té nom propi i arriba amb un fenomen imparable: les mones inspirades en l’ univers K-pop són les més desitjades d’aquest any. Superen princeses, futbolistes i personatges de sèries, i es consoliden com l’opció estrella entre les famílies. Entre tanta novetat, però, la tradició resisteix —i amb força—, especialment la mona de brioix coneguda històricament com a mona Cristina, que torna a viure un moment àlgid. Als obradors, el pols de la campanya es nota i la majoria d’artesans han viscut un lleuger increment en la venta de la mona enguany.
Al Forn de Sant Jaume,
Salut Torrent explica que la venda avança al mateix ritme que l’any passat. Destaquen les mones de tendència —K-pop al capdavant—, les del Barça amb Lamine o Aitana, la Cat Culer i la sempre present Frozen. “Triomfen les K-pop amb Frozen i també les propostes més tradicionals com ara pilotes de futbol, bàsquet i botes de xocolata”, resumeix. “Són dies de molta feina, un dels que més es treballa de l’any, però també és molt motivador”, assegura Torrent.
Mones de Pasqua Sabadell 2026
VÍCTOR CASTILLO
Al forn Valero,
Esteve Corsellas confirma un augment del 10% en els encàrrecs respecte al 2025. La mona tradicional continua sent la més venuda, però les plataformes de xocolata cada cop tenen més adeptes. Entre les temàtiques, també primer triomfen K-pop i després les del Centre d’Esports Sabadell i del Barça. Enguany, les del Sabadell gairebé doblen vendes –Valero és qui elabora la mona oficial del CES—. “Ho hem notat molt, es nota quan els resultats surten”, comenta.
A Can Llong, Molycakes,
Núria Molina assegura que han rebut tantes comandes que han hagut de deixar de prendre’n. “No tenim més capacitat de producció”, diu. Allà han triomfat també les K-Pop Demon Hunter, les d’Stranger Things i el popular ou-pinyata que s’obre amb martell i amaga llaminadures.
Reclam de la mona tradicional
Al Forn Carreras, la filosofia ha estat una altra: l’aposta absoluta per la mona tradicional del dia i venda concentrada en dijous i dissabte. “La nostra és de brioix i no es pot guardar com les de xocolata”, recorda
Anna Carreras, reivindicant l’essència que dona sentit a l’ofici. També la Palma és un dels epicentres del retorn a l’essència. La seva pastisseria va guanyar el segon premi a la millor mona tradicional de Catalunya l’any passat i Pepi Sanfeliu assegura que aquest reconeixement ha donat “una empenta important” a la mona Cristina, l’essència de la mona tradicional catalana.
DAVID CHAO
Explica que la mona de brioix —amb farina, ous, massa mare, cítrics i fermentació lenta, decorada amb ametlla i plomes— torna a ser molt desitjada i un nou reclam. “La mona tradicional estava oblidada i ha recuperat força”. També detecta canvis d’hàbits: famílies que la compren abans perquè marxen, veïns que en volen una per compartir, i molts que la celebren el cap de setmana següent. “Han canviat les formes de compra de la mona, variants gastronòmiques: potser ja no només és el padrí, això ara és més lliure”, explica Sanfeliu.
Al
Forn Cabrianes també aposten per la tradició: “Elaborem les clàssiques de mantega i fruita, de nata, trufa, així com opcions més indulgents com les de caputxina o ou filat. Però sobretot la mona tradicional de brioix, elaborada amb massa mare i coronada amb l’ou dur, símbol inequívoc d’aquesta festivitat”. Al Forn Centenari, Eva Fernàndez –també presidenta de Sabadell Comerç Centre– constata que la demanda a les pastisseries és “tímidament superior” a la del 2025. Les comandes de xocolata estan pràcticament fetes i la demanda està molt repartida: K-pop, Patrulla Canina, Bola de Drac —que ha tornat amb força— i figures de la sèrie Stranger Things. Recorda que la figura del padrí que regala la mona “es manté”, i que la Pasqua continua sent una de les dates més importants del calendari per al sector, només per darrere de Sant Joan i Reis. “Aquesta tradició no es perd”.
VÍCTOR CASTILLO