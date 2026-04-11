Sabadell inicia la Primavera del Voluntariat amb l’estrena d’un gran mural

La plaça del Voluntariat ha celebrat aquest dissabte la jornada inicial de la Primavera del Voluntariat, amb un destacat ambient festiu i participatiu. L'esdeveniment s'ha centrat en la inauguració d'un gran mural artístic que ret homenatge a totes les persones voluntàries de la ciutat.
A partir de les 10 h del matí, la plaça s’ha omplert d’activitats per a tots els públics sota el lema "Fem mural, fem festa, fem comunitat". Classes de 'zumba', tallers infantils, una gimcana sobre el voluntariat i actuacions artístiques han dinamitzat la jornada, que ha culminat amb una xocolatada popular i l’acte institucional d’inauguració del mural.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha destacat la importància de les persones implicades en el voluntariat: "Hem de reivindicar amb orgull la gent que fa les coses des del cor, la gent que és bona persona i no estigmatitza, la gent que vol un món millor". Defensant el nou mural com a símbol de l'esperit col·lectiu i el compromís de la ciutat amb els valors solidaris.
"Més que mai és necessària la presència de persones que aposten per fer més justa la ciutat"
El mural, creat pels artistes de grafit Zurik, Milouz i Creto, és una obra col·laborativa formada per nou il·lustracions que representen diferents vessants del voluntariat. Tal com ha explicat Zurik, es tracta d’"un mural col·laboratiu on cadascun dels tres artistes participants hem fet un total de nou il·lustracions; aquestes intenten il·lustrar de la forma més fidel tots els aspectes del voluntariat". A més, ha remarcat la importància del component visual i inclusiu de l’obra, destacant que "hem buscat mostrar inclusivitat i una alta gamma de colors a la plaça, pensant en què aquest és un espai on passen l’estona tants nens i joves".
La transformació de la plaça ha estat un dels elements més celebrats de la jornada. Francisco Martínez, president de l’Associació de Veïns de la Concòrdia, ha afirmat: "Aquest era un espai que estava molt degradat i ara llueix amb la seva major esplendor", fent valdre l’impacte positiu de la intervenció artística en l’entorn urbà.
Des de les entitats participants, també s’ha volgut remarcar el significat profund de l’homenatge. Sergi Asensio, en representació de l’Associació Juvenil Esquitx, ha assenyalat que és "un honor poder fer un homenatge a totes les persones que desinteressadament i solidàriament, a través d’entitats diverses i d’àmbits diferents, construeixen una ciutat millor". En la mateixa línia, ha conclòs "més que mai és necessària la presència de persones que volen sumar-se a causes i apostar per fer més justa la ciutat".
