Nit marcada pels incendis a Sabadell: sis focs mobilitzen els Bombers en poques hores

La nit del 20 al 21 de juny ha estat especialment intensa per als Bombers de Sabadell, que han hagut d'intervenir en diversos incendis de vegetació i contenidors repartits per diferents punts de la ciutat. La coincidència d'aquests serveis arriba en uns dies marcats per l'augment de les temperatures, que s'acosten als valors màxims registrats enguany, una situació que afavoreix la propagació dels incendis en zones amb vegetació seca.
El primer avís va arribar cap a les 22 h a tocar de l'escola Joan Maragall, al barri de Can Puiggener. L'incendi va afectar una zona de vegetació urbana i va mobilitzar quatre dotacions dels Bombers. Les flames van cremar matolls, algunes palmeres i aproximadament 200 metres quadrats de superfície. El foc va quedar extingit abans de les 23 h.
Pocs minuts després, a les 23.07 h, els Bombers van rebre un nou avís per un incendi en un solar proper a l'escola Roureda. Una dotació va treballar en l'extinció d'un foc que va calcinar uns 200 metres quadrats d'herba seca. Tot i la proximitat d'un aparcament de vehicles, no es van registrar afectacions més enllà de la vegetació.
Ja de matinada, a les 2.34 h, es va declarar un altre incendi de vegetació al marge del riu Ripoll, a tocar de la carretera BV-2432. El foc va afectar una zona de canyar d'uns 50 metres quadrats i va quedar controlat ràpidament amb la intervenció d'una única dotació.
Només set minuts més tard, a les 2.41 h, una altra dotació va haver d'actuar al carrer de Manuel de Falla, al barri de Can Rull, per extingir un contenidor de paper en flames. La intervenció es va resoldre en menys de vint minuts i no va provocar cap altra afectació.
Passades les 3 h de la matinada es va registrar un dels incendis més importants de la nit. El foc es va declarar en una zona de vegetació forestal situada darrere del restaurant Can Jonqueres, a la carretera de Prats de Lluçanès. Les flames van cremar aproximadament 500 metres quadrats i dues dotacions dels Bombers hi van treballar durant prop de tres hores per extingir-lo, estabilitzar la zona i eliminar els punts calents.
Finalment, cap a les 4 h, una dotació es va desplaçar a la carretera de Terrassa, a l'altura del número 349 (al barri dels Merinals), per un incendi de contenidors. El foc va destruir tres contenidors i va afectar la part posterior d'un vehicle estacionat i diversos elements plàstics de la façana de l'edifici adjacent a causa de la radiació de calor. La intervenció es va allargar durant aproximadament mitja hora.