Sabadell prova un nou sistema de reg

Alguns arbres de la ciutat estan sent el conillet d’índies d’un nou sistema de regatge que pretén arribar als carrers si el funcionament convenç. Aquest nou procediment és una prova pilot que consisteix a regar els arbres amb un mètode de filtració d’aigua per degoteig emmagatzemada en una bossa que es va autogestionant i rega els arbres a poc a poc, optimitzant, així, l’aigua utilitzada.

El consistori pretén fer proves en més d’una vintena d’exemplars de la ciutat: cincs situats a la Rambla, 14 a l’Avinguda Barberà i dos al passatge Pere Santfeliu. Es vol aprofitar la dificultat del camió bota per regar en zones de difícil accés per provar el dispositiu, així com en zones molt transitades que no es poden regar cada dia i es vol extreure conclusions del funcionament del sistema a partir d’aquests arbres. Si la instal·lació agrada i es veu com un punt a favor es farà extensible a la resta del municipi una vegada s’aprovi, tot i que encara es trobi en una fase molt inicial. Algunes ciutats d'Europa ja ho han implementat de manera fixa i altres, com Cerdanyola del Vallès, van fer la prova pilot l’any passat, tot i que el procés es va alentir a causa de la sequera en què es trobava la població.

Com funciona el dispositiu?

Les bosses, de polietilè i resistents als raigs UV, s’omplen en pocs minuts de manera manual i, posteriorment, alliberen l’aigua gota a gota durant un temps d’entre 5 i 9 hores, en funció de les necessitats de la zona, entrant de manera lenta a la terra. Aquest mètode ajuda la terra a absorbir millor l’aigua i afavoreix l’arrelament de l’arbre gràcies a dues cremalleres que no deixen marxar l’aigua i permeten que s’infiltri directament. L’objectiu de la mesura és estudiar-ne la viabilitat d’implementar-ho per instal·lar-ho, si agrada, arreu de la ciutat.