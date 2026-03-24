Projecten 94 habitatges amb piscina a l'antiga fàbrica Bosser

La fàbrica Bosser, al carrer d'Alemanya (Centre), va camí de convertir-se en una promoció de 94 habitatges amb aparcaments i trasters en planta soterrani i piscina comunitària a la coberta. Fonts de l'Ajuntament de Sabadell confirmen al Diari que aquesta setmana l'àrea d'urbanisme ha rebut la petició de llicència d'obres per iniciar la rehabilitació i construcció de la promoció, que ha de donar resposta i desencallar un conjunt històric –xemeneia inclosa–, protegit pel consistori, que fa més de deu anys que està en desús i buscava un inversor que se'n fes càrrec per donar-li una nova vida. En els últims anys, fonts municipals han explicat que hi havia hagut interessats en conèixer què s'hi podia construir, però no ha sigut fins ara que la promotora immobiliària Metrovacesa, segons ja comunica la mateixa empresa, preveu desencallar l'operació.
Els habitatges tindran una, dues, tres o quatre habitacions i se situaran tant a la façana del carrer d'Alemanya com a la banda interior, amb pati d'illa enmig. S'hi conservarà la xemeneia de l'antic vapor Ca l'Escardat, d'autor desconegut, construïda entre els anys 1862 i 1886 i de 25,63 metres d'alçaçda, segons el pla de patrimoni local. Fonts municipals detallen que "el projecte integra i rehabilita els elements protegits: façanes, xemeneia i nau interior". Abans de rebre la llicència d'obres, el promotor haurà de presentar un estudi dels elements patrimonials protegits. No hi haurà habitatges de protecció oficial. Les primeres unitats ja s'han començat a vendre a partir de 230.000 euros (IVA a banda). El projecte arquitectònic que ara presenta Metrovacesa el signa el despatx d'arquitectes barceloní Binarq.
Fa gairebé dos anys, a finals d'abril de 2024, va començar la retirada dels suports exteriors de la façana de la fàbrica Bosser, tant a la banda del carrer d'Alemanya com a la de Ferran Casablancas, per instal·lar-ne uns altres a l'interior de la finca, sense afectar l'espai públic. Aquesta fita, juntament amb la retirada de grues d'obra que hi havia hagut, va suposar el punt final a un període de nou anys en què diversos suports asseguraven la façana protegida des del carrer, amb un alt tant visual com d'afectació a la mobilitat perquè comportava la pèrdua d'un tram de la vorera dels dos carrers, així com de diverses places d'aparcament en superfície. Les obres van anar a càrrec de la propietat, que va acceptar dur-les a terme quan l'Ajuntament va anunciar que, si no, ho faria pel seu compte i després reclamaria la factura.