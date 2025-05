L’Escola de Música i el Conservatori estrenen seu a Sant Oleguer

Aquest nou espai millora les condicions actuals, però la comunitat educativa recorda que no resol la necessitat d’una seu unificada a l’Eix Macià per “descongestionar tota la demanda actual”

L’Escola Municipal de Música i Conservatori Professional de Sabadell disposa des d’aquest mes de maig d’un nou espai per a l’activitat docent, ubicat al centre cívic de Sant Oleguer. L’ampliació de l’equipament, que ha comportat una inversió municipal de més de tres milions d’euros, permet millorar les condicions d’ensenyament i oferir noves aules per a un centenar d’alumnes cada setmana.

Amb la incorporació d’aquesta nova seu, l’escola suma un tercer espai docent a les dependències ja existents de la Casa Brutau i el carrer del Jardí. Així i tot, la nova seu només pot acollir una part del total d’estudiants del centre, segons va explicar a la presentació Imma Trepat, directora en funcions del conservatori, que va subratllar que “l’edifici compleix les expectatives d’una escola de música del segle XXI”, però només permet descongestionar parcialment la demanda actual.

Actuació durant la inauguració de l`equipament

Víctor Castillo

La nova infraestructura va presentar-se dimarts en un acte d’inauguració amb presència institucional i actuacions musicals. El tinent d’alcaldessa Eloi Cortés va destacar la importància del nou espai com a reforç al pol cultural que ja conformen el centre cívic i l’Espai Àgora, i va afirmar que el consistori manté el compromís amb un projecte més ambiciós: “L’Escola de Música i el Conservatori a l’Eix Macià és un dels grans projectes de futur. Ja hi ha esbossos i volem treballar-lo conjuntament amb l’equip docent durant aquest mandat per valorar-ne cost i calendari”.

Pel que fa a les noves instal·lacions, el centre compta ara amb 2.735 metres quadrats. A la planta baixa s’ha habilitat una aula d’orquestra, i a la primera planta hi ha cinc aules d’instrument, una sala d’audicions, una aula de piano, dues aules d’estudi, una aula de tutoria, sala de professors, oficina i diverses aules addicionals. L’equipament s’ha dotat també de mobiliari i material pedagògic específic, amb una inversió propera als 135.000 euros.

L’Escola Municipal de Música i Conservatori Professional, que forma actualment prop de mil alumnes, continua reivindicant un espai únic que unifiqui tota l’activitat. “Aquesta nova seu és una escletxa de llum que ens fa mirar el futur amb esperança”, va afirmar Trepat, tot recordant que l’objectiu a mitjà termini continua sent la construcció d’un edifici únic per a tot el centre.

L’edifici disposa d’una entrada pròpia i independent a la del centre cívic i acull classes de diverses especialitats del Grau Professional, conjunts instrumentals, música de cambra i assignatures del programa Música Oberta, com ara Teatre musical, Educació corporal o Anem a concert.