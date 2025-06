Noves marquesines de TUS en diferents punts de la ciutat

En les darreres setmanes s’han instal·lat noves marquesines de TUS per facilitar l’espera dels autobusos urbans per part dels usuaris. Per exemple, se n’han instal·lat al passeig de Sant Pau de Riu-sec, a prop de l’Aeroport de Sabadell; més endavant, a tocar de Badia; i al Turó de Sant Pau, una parada que permet arribar amb transport públic al club esportiu Cercle Sabadellès. La instal·lació de les noves marquesines s’està acabant de dur a terme en diferents punts de la ciutat on s’han incorporat de nou o s’han renovat antigues.

TUS està invertint 2,17 milions d’euros en el contracte de publicitat i manteniment de marquesines de la xarxa de busos urbans, en el qual s’inclouen aquestes accions. En el marc d’aquesta actuació, s’estan instal·lant 35 nous panells informatius integrats en marquesines i 15 panells amb alimentació solar, col·locats en pals de parada. Tots ells estan connectats al Sistema d’Ajuda a l’Explotació (SAE) i ofereixen informació en temps real sobre l’arribada dels autobusos. Paral·lelament, s’han col·locat 20 noves marquesines en parades que fins ara no en disposaven, repartides per tots els barris de la ciutat en funció de la demanda d’ús de les parades i el volum de línies que hi passen.

Amb el nou desplegament, des de l’Ajuntament se subratlla que s’ha pogut ampliar a zones perifèriques que fins ara havien tingut menys presència d’aquests elements. En total, ja seran 222 les parades de TUS que disposin de pantalles amb informació dinàmica en temps real i mòdul Ciberpass per a persones cegues o amb discapacitat visual, de les aproximadament 380 que formen la xarxa. Les que no integren sistema SAE són aquelles parades on, per manca d’espai o motius tècnics, no es pot instal·lar marquesina ni pantalla.