Les noves pantalles d'informació de TUS arriben a tota la ciutat

Les noves pantalles d'informació en temps real als usuaris de TUS ja estan instal·lades a parades de tots els barris de Sabadell. Ho ha anunciat l'Ajuntament de Sabadell en un comunicat, en el qual destaca que, en total, ja hi ha 222 parades que disposen d'aquest nou sistema. Són prop del 62% de les marquesines que hi ha a Sabadell, 380, però no totes poden tenir pantalla informativa per motius tècnics o d'espai.

Aquest nou sistema d'informació en temps real, Sistema d'Ajuda a l'Explotació (SAE) s'ha complementat amb la instal·lació del mòdul Ciberpass per a persones cegues o amb discapacitat visual i amb el qual es vol millorar l'accessibilitat al transport públic. També s'ha fet coincidir amb la renovació i millores d'algunes marquesines, amb una inversió de 2,17 milions d'euros per part de l'empresa concessionària.

En concret, s'estan instal·lant 35 nous panells informatius integrats en marquesines i 15 panells amb alimentació solar, col·locats en pals de parada. Tots estan connectats al SAE i ofereixen informació en temps real sobre l'arribada dels autobusos. Paral·lelament, s'han col·locat 20 noves marquesines en parades que fins ara no en tenien, repartides per diferents barris de la ciutat. Segons el consistori, s'han distribuït "en funció de la demanda d’ús de les parades i el volum de línies que hi passen".