Noves senyalitzacions per alertar els motoristes del risc en la traçada d'alguns revolts perillosos

El Servei Català de Trànsit (SCT) posarà en marxa una prova pilot per alertar els motoristes del risc d'algunes traçades en revolts perillosos a les carreteres. De moment es marcaran algunes corbes a la carretera B-124, que va de Sabadell a Calders (Moianès) i a la Collada de Toses (Moianès). En concret, es col·locaran unes marques a terra per senyalitzar els punts on les motos no haurien de trepitjar per tal d'evitar risc de sortida de via o invasió del carril contrari. El sistema, originari d'Àustria, s'ha provat amb èxit en altres països i, si funciona, es podria ampliar a altres vies.
El sistema consisteix d'enganxar o pintar unes marques al centre de la carretera en les corbes perilloses per a motociclistes i no pretén indicar la millor traçada possible, sinó assenyalar la pitjor. Aquests, sense dubtar i per reduir el risc de relliscada, eviten aquestes marques i se situen més a la dreta del carril, allunyant-se del centre de la calçada per evitar xocs frontals però també evitant sortir de la via pel costat oposat. Això es pot fer amb pintura o amb un material especial adhesiu de color blanc i pot tenir diverses formes com petits cercles, petites línies transversals o mitges circumferències.
Martin Winkelbauer, expert de la Junta de Seguretat Viària d'Àustria, explica que en alguns estudis concrets es mostrava que només el 5% dels motoristes feien la traçada sense cap risc, i que un 16% dels motoristes tenien accidents per sortides de via. A part, assegura que els senyals verticals de corbes o possibles relliscades no són gaire tinguts en comptes pels motoristes i, per aquest motiu, ha impulsat aquesta iniciativa de prevenció.
Baixar la mortalitat, el gran objectiu
A Catalunya han mort aquest any un total de 34 motoristes en vies interurbanes, tot i que alguns d'ells ho han estat en les vies de gran capacitat d'accés a Barcelona, on es configuraran altres mesures com la possible autorització de les motos per circular pels carrils BUS-VAO. Aquesta xifra suposa una quarta part del total de morts a les carreteres, tot i que és inferior a anys anteriors. No obstant això, les autoritats viàries admeten que la reducció en la sinistralitat de turismes no s'ha traslladat a les motocicletes.
Per això, el director de Trànsit, Ramon Lamiel, diu que a banda de conscienciar motoristes i conductors d'altres vehicles sobre els riscos, també cal millorar algunes infraestructures. Segons Lamiel, el sistema austríac té en compte el factor humà i la visió dels motoristes.