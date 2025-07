Novetats en el cas d'Helena Jubany: demanen mostres d'ADN d'un dels quatre investigats

La jutgessa de Sabadell que instrueix el cas del crim d'Helena Jubany, morta l'any 2001, ha demanat a la Policia Judicial que busqui mostres de l'ADN de Montserrat Careta, una de les quatre persones que en algun moment ha estat investigada pel fet, per determinar si coincideix amb el que es va trobar a un jersei que duia la víctima el dia de la mort. A part de Careta, però, hi ha tres investigats més per la causa, Santi Laiglesia, Xavi Jiménez i Ana Echaguibel, i el 2022 la policia científica va trobar mostres d'ADN de, com a mínim, dues persones més, al jersei de portava la víctima el dia del seu assassinat.

Careta es va suïcidar el 2002 a la presó de Wad-ras en un context estrany, i el jutjat que va instruir el cas va ordenar a l'Institut Nacional de Toxicologia que es conservessin mostres del cos de Careta, concretament de la tràquea. Ara la jutgessa de Sabadell vol comprovar si les mostres es conserven per, en cas afirmatiu, fer-lo arribar a la Policia Científica de Madrid, que és la que analitza el jersei de Jubany.

La família de la víctima va demanar que es fessin mostres de l'ADN dels quatre implicats, però, de moment, la jutgessa de Sabadell ha denegat l'extracció d'ADN d'Echagibel, tot i que sí que se n'ha fet de Laiglesia i de Jiménez. Una vegada analitzades les mostres, el novembre de l'any passat la Policia Científica apuntava l'alta probabilitat que ADN de Laiglesia estigui present al jersei de la víctima, mentre que, en canvi, de Jiménez no se'n va trobar cap coincidència compatible.