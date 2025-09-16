Rentada de cara a un aparcament de l'Eixample

Al carrer d’Agustina d’Aragó, 14-16 (Avinguda-Eixample), hi ha un aparcament de sorra que disposa d’una seixantena de places, principalment ocupades per cotxes i alguns camions. Es tracta d’un espai que permet a veïns de la zona i usuaris de l’hospital Quirónsalud del Vallès tenir un lloc d’aparcament gratuït. Es tracta d’una parcel·la de titularitat municipal on l’Ajuntament de Sabadell preveu fer millores en els pròxims mesos amb una inversió prevista d’uns 247.000 euros ja adjudicats i que, per tant, s’espera que les obres comencin pròximament.
El projecte preveu solucionar els problemes que provoca l’aigua quan plou. S’instal·larà una nova xarxa de drenatge i es farà un canvi de rasant per millorar la recollida de l’aigua. El paviment, per tant, es farà de nou, la qual cosa servirà per reordenar les places d’aparcament, un dels aspectes que reclamen alguns usuaris consultats pel Diari com Lucía Serrano, que explica des d’allà mateix que “moltes vegades hi ha cotxes mal aparcats i no pots sortir”. En el seu cas, opina que “si l’arreglen i el senyalitzen bé és un pàrquing ideal per anar a l’hospital, que també és molt petit”. Josep Vilanova també és usuari de l’aparcament d’Agustina d’Aragó i comparteix que “més ordre aniria bé perquè des de fa un any està saturat”.
Addicionalment, es millorarà l’enllumenat de la zona i s’hi plantaran arbres. Tot i les obres es mantindran els 16 arbres que ja hi ha actualment i se’n plantaran vuit de nous, de manera que en total n’hi haurà 24. Amb la nova ordenació, l’aparcament disposarà de 62 places per a turismes, 2 places per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) i vuit places per a motos.