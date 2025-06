Sabadell conté l’impacte dels incendis, però el risc hi és. Especialment a les zones periurbanes. Al llarg de la campanya 2024 es van registrar vuit incendis a la nostra ciutat, repartits entre maig i juliol: un agrícola, un forestal i sis periurbans, segons dades del servei de Prevenció, Vigilància i Informació (PVI) de la Diputació de Barcelona i tal com recull la recent memòria publicada dels ADF. En total, aquests focs han afectat 0,4 hectàrees. L’equivalent a una 3.961 metres quadrats o mig camp de futbol.

On? L’anàlisi detallada mostra un patró molt clar: la majoria d’incendis a Sabadell s’han produït en zones periurbanes, és a dir, a la frontera entre espais naturals i l’entorn urbà. En concret, es van concentrar als barris de Torre-romeu, Can Roqueta, Sol i Padrís, la Creu de Barberà i la Plana del Pintor. Les zones que han acumulat diferents focs el 2024 han estat Can Puiggener, Can Gambús, les Termes i Sol i Padrís.

Les dues intervencions més importants on l’ADF de Sabadell ha intervingut directament en la seva extinció van ser els dos focs periurbans localitzats a la zona de parcel·les hortícoles situades entre la Font d’en Quimet i l’escola Joaquim Blume, on amb una diferència d’una setmana, hi van haver els dos focs, afectant a terrenys d’horts i bosc periurbà. Els incendis més destacats per la seva magnitud es van produir, doncs, durant el mes de juliol al sector de Sol i Padrís. El dia 17 es van registrar dos focs amb una superfície afectada de 1.200 i 1.532 metres quadrats respectivament, i un tercer foc el dia 21amb 1.533 metres quadrats més. En total, aquest sector va acumular prop de 4.300 metres quadrats cremats en només cinc dies. Un altre episodi destacat va ser l’incendi de 500 metres quadrats al Moli d’en Morau (Can Gambús) a finals de juliol de 2024.

L’afectació dels incendis, però, no ha estat preocupant. En concret, segons dades del DARPA, els incendis han afectat 0,1 hectàrees de superfície arbrada i 0,07 hectàrees de superfície no arbrada, es tracta de focs de poca extensió.

Incendi Sol i Padrís

JUANMA PELÁEZ

D’altra banda, l’entrada en funcionament del nou model de col·laboració del PVI amb les ADF’s ha contribuït a una millor detecció de punts crítics, sostenen des del cos. A Sabadell, aquest model ha permès identificar i intervenir de forma preventiva en diversos abocaments de risc (272 al global del Vallès), així com intensificar les accions de conscienciació ciutadana en zones vulnerables.

Tot i la millora en la situació meteorològica, els efectes acumulats de la sequera continuen sent molt visibles a Sabadell, especialment en espècies com el pi blanc, l’alzina i la pinassa, molt presents al terme municipal. Aquesta realitat obliga a mantenir actives les polítiques de prevenció, gestió forestal i educació ambiental durant tot l’any, sostenen els ADF.

En total, però, el cos ha realitzat un total de 24 intervencions durant la campanya forestal 2024, amb una afectació global de 7.854 metres quadrats de superfície intervinguda. D’aquestes actuacions, 21 s’han dut a terme dins del terme municipal de Sabadell, mentre que només tres han tingut lloc fora del municipi.

El Vallès perd el podi

Els incendis no només han estat continguts a Sabadell, també el Vallès Occidental tancava el 2024 amb uns registres més optimistes. La nostra comarca ha deixat de ser, després de dos anys consecutius, la primera en nombre d’incendis a Catalunya. Se n’han registrat un total de 24, i les comarques més afectades han estat principalment de la zona sud de Catalunya, molt afectada per la sequera. Al llarg del 2024 s’han comptabilitzat un total de 436 incendis al llarg de tot el territori català.