Òscar Garcia visita La Sotana amb una curiosa anècdota: "Ho vam saber per la 'tele'..."

Òscar Garcia Junyent, exfutbolista sabadellenc, va visitar dilluns passat La Sotana, un pòdcast d'esports que combina tertúlia amb seccions humorístiques i compta amb diverses cares conegudes del món de l'entreteniment català: Andreu Juanola, Joel Díaz, Manel Vidal i Magí Garcia. L'exjugador del Barça va explicar una curiosa i inusual anècdota que va viure ell durant la seva etapa com a jugador de l'Albacete Balompié, equip en el qual va militar la temporada 94-95. "Vam empatar el primer partit de lliga i vam anar a sopar amb Albert Tomàs –company d'equip–. Passant per davant d'un bar vam sentir a la tele que un entrenador marxava de LaLiga i vam pensar 'que estrany a la primera jornada'", explicava el sabadellenc.
En sentir-ho, van mirar la televisió per saber qui era i van veure: "Luis Suárez ha dejado el Albacete", explicava, entre els riures del presentador del programa. "Vam saber per la tele que el nostre entrenador ho havia deixat. No es va acomiadar. Una cosa raríssima", apuntava Garcia Junyent. "Vaig veure el comiat a la televisió, però no el vaig veure mai més", afegia. "O sigui, empateu el primer partit a casa i el tio se'n va?", li pregunta Manel Vidal, rient. Al cap d'un temps, però, van saber el motiu real de la marxa del, fins aleshores, entrenador de l'Albacete: "Ens van explicar que vivia a Milà i la seva dona no es va adaptar a Albacete", confessava el sabadellenc. "Home, normal", agregava, bromejant, Joel Díaz.