Ja pots pagar la taxa comarcal de tractament de residus

La taxa comarcal de tractament de residus va generar un gran enrenou veïnal per la seva implementació l'any passat fruit de la nova normativa europea. Des d'aquest dilluns, el període de pagament del tribut està obert als municipis de Sabadell, Terrassa, Rubí i Santa Perpètua de Mogoda, que tenen delegada la taxa al Consell Comarcal. El pagament s'allarga fins el 21 de juliol.

Els propers dies, les persones contribuents que no tinguin el rebut domiciliat, el rebran a casa per tal que puguin efectuar el pagament. Qui vulgui domiciliar el rebut ho pot fer fins el dia 20 de juny. En aquest cas, el càrrec es realitzarà el dia 1 de juliol.

Calendari de pagament de la taxa de residus

Cedida

El calendari fiscal per a 2025 varia segons els municipis. S’informarà a partir de les aprovacions segons cada format de la taxa. En els municipis amb la Taxa per Coeficient, el període per a pagament voluntari se situarà entre els mesos de maig a juliol. De moment, aquest 19 de maig s’inicia per als municipis de Sabadell, Terrassa, Rubí i Santa Perpètua de Mogoda. En els municipis amb la Taxa Justa, el període per a pagament voluntari es situarà entre els mesos d’octubre a desembre.

El Consell Comarcal ha delegat a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona la recaptació del rebut. A partir de la recepció del rebut, es podran utilitzar els canals que aquest organisme posa a disposició.

En municipis amb aplicació de la taxa des de l’any 2024, en el cas de contribuents amb el rebut ja domiciliat, es farà el càrrec en la data indicada segons el calendari fiscal. En canvi, les persones que pagaran el rebut per primera vegada aquest any, podran fer la domiciliació a partir de la recepció del rebut.