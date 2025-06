Quatre milions d’euros per a Can Llong i l’Eix Macià

Can Llong ha crescut de la mà del parc d’Odessa, un dels principals espais verds del barri més jove de Sabadell on, el pròxim més de novembre, farà 18 anys que es va acabar de construir aquest parc. Passat aquest temps, el Govern el vol revitalitzar amb una reforma en què preveu invertir uns dos milions d’euros. Principalment, per introduir-hi una cinquantena d’arbres, jocs infantils per totes les edats, crear noves pistes esportives i ampliar l’àrea de gossos. La Junta de Govern Local en va aprovar ahir dimecres el projecte i , com a mínim fins passat l’estiu, no es preveu que comencin els treballs, que haurien d’estar enllestits el 2027.

La reforma afectarà una superfície d’uns 20.000 metres quadrats. Es plantaran uns 50 arbres per tot el parc, incloses les zones de joc infantil, espais esportius, pistes de petanca i l’àrea de gossos, per crear més ombra i afavorir el confort durant els dies més calorosos. El sistema de reg també es renovarà, amb models més eficients i sostenibles.

També es crearan àrees de joc per als més petits, amb jocs accessibles i paviments tous i s’incorporaran elements lúdics com un vaixell pirata i una cúpula de jocs per incentivar els infants a explorar i imaginar. Una altra gran novetat és la incorporació d’una pista de bàsquet reglamentària i una altra pista multiesportiva semi-tancada, així com aparells de cardio i força per promoure l’activitat física en totes les edats. Les pistes de petanca es renovaran completament, passaran a ser quatre, amb millores de drenatge, delimitació de pistes i nous bancs per al descans. Altres novetats són la incorporació d’un rocòdrom, zones de pícnic i l’ampliació de l’àrea de gossos, reinvindicada per veïns de la zona.

Aprovat el projecte de l’Eix Macià

La Junta de Govern Local també va aprovar ahir dimecres el projecte de renovació de l’aparcament de sorra de l’Eix Macià amb una inversió d’uns 2 milions d’euros que permetrà pavimentar-lo completament i deixar enrere la sorra actual, en què la pols genera molèsties als usuaris i veïns.

El ‘nou’ aparcament comptarà amb 248 places per a turismes, 12 de les quals reservades per a persones amb mobilitat reduïda i sis tindran punts de recàrrega de vehicles elèctrics. També s’habilitaran 12 places per a motocicletes i 34 per a bicicletes.

L`aparcament de l`Eix Macià

David Chao

Entre l’interior de l’aparcament i els talussos, es plantaran uns 170 arbres i es renovarà la vegetació dels entorns. També es crearà un nou pas de vianants per connectar l’avinguda dels Paraires amb la de Lluís Companys.

La reforma també contempla la instal·lació de càmeres de videovigilància, bancs i papereres.