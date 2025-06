La petanca brilla a la Festa Major dels Merinals

El barri dels Merinals s'ha llevat aquest diumenge 22 de juny amb un ambient esportiu, gràcies a la celebració de les finals del Campionat de Catalunya Mixt de Petanca, en el marc de la Festa Major del barri. A partir de les 9 h, les instal·lacions del Club Petanca Arrahona-Merinals es van omplir de jugadors, àrbitres i aficionats per presenciar l’etapa final d’un torneig d’abast nacional.

DAVID CHAO

El president del club, Sergio Ortega, destacava l’orgull d’acollir aquesta fita esportiva: "Està sent una jornada molt bona tot i la calor", afirmava. "És un goig poder celebrar la final a casa nostra, a les nostres instal·lacions. Un triomf pel club, que a més a més coincideix amb la Festa Major del barri."

DAVID CHAO

La competició, que va arrencar la setmana passada al camp de futbol del Can Rull amb 128 equips inscrits, ha viscut aquest cap de setmana les seves rondes finals, amb només 16 equips classificats, provinents de clubs d’arreu de Catalunya. Ortega explicava: "Els clubs s'han pogut apuntar lliurement."

DAVID CHAO

El responsable de taula, Jordi Albors, ha destacat com, tot i que el torneig ha començat puntualment a les 9 del matí es pot "allargar fins al migdia". També ha recordat: "Són les finals dels campionats mixts en parella. Avui demostren que la petanca no és només un esport per homes ni per a la gent gran; tenim la secció de juvenils i sèniors."

DAVID CHAO

Amb àrbitres, llicències federatives, categories establertes i el suport de la Federació Catalana de Petanca, la competició també ha servit per mostrar el costat a més professionalitzat d’aquest esport. "El que volem és promocionar i donar visibilitat a la petanca, deixar ben clar que no és només un esport per a la gent gran", insistia Ortega. "A més, molta gent està descobrint la petanca federada, diferent de la que s'acostuma a trobar als barris."