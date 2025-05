Multen dos joves caçats fent pintades a la via pública a Sabadell

Els agents van aplicar l'ordenança de civisme i convivència, que compleix un any en vigor

La Policia Municipal va sancionar dilluns a la nit dues persones que estaven fent pintades a la via pública Els fets van passar minuts després de les nou, a la ronda de Zamenhof cantonada amb la carretera de Barcelona. Allà, els agents van identificar dos joves que estaven amb les pintures a la mà.

Els policies van instruir la corresponent denúncia per infracció de l’Ordenança municipal de Civisme i convivència per “fer pintades i grafits que desllueixin béns mobles i immobles d’ús o servei públic o a l’espai natural”. Va intervenir una unitat del cos de seguretat sabadellenc.

L'ordenança compleix aquest mes de maig un any des de la seva posada en funcionament, entre crítiques de l'oposició. El document contempla multes que poden superar els 1.000 euros per fer pintades. En total, hi ha una quarantena d'infraccions: la majoria lleus, algunes greus i tres, molt greus, que es castiguen amb multes d'entre els 100 i els 3.000 euros, segons la gravetat dels fets.