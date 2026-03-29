Un pla per reactivar una trentena de locals comercials buits al Centre de Sabadell: "El model publicoprivat funciona"

Sabadell Comerç Centre vol impulsar un gir estratègic per reforçar el teixit comercial del centre de la ciutat. L’entitat ha tornat a posar sobre la taula la creació d’un model de col·laboració publicoprivada que permeti donar sortida a la trentena de locals buits detectats a la zona de vianants Centre-Mercat. Una fórmula que, segons explica el gerent de l’associació, Jordi Obradors, ja funciona a altres municipis i que considera “casos d’èxit”.
Obradors recorda que l’associació ha visitat recentment Bilbao, on el municipi “empodera les associacions comercials i genera més capacitat associativa”. Assegura que aquest viatge els va permetre observar de prop una manera de gestionar la dinamització econòmica “que es podria traduir a Sabadell” a través de noves línies de treball: promoció de ciutat, foment de l’emprenedoria i aportació de know-how des del sector privat.
Una trentena de locals buits amb “molt potencial”
L’entitat va elaborar fa temps un cens dels locals tancats a la zona de vianants de l’entorn Centre–Mercat. Segons Obradors, hi ha entre 30 i 40 espais “amb molt potencial” que podrien acollir “propostes singulars”. Per això considera imprescindible una col·laboració estreta entre administració i entitats comercials per donar-los una nova vida. “El projecte s’està treballant conjuntament”, explica. El mecanisme que plantegen passa per facilitar el contacte entre propietaris i nous emprenedors dins una estratègia conjunta entre l’Ajuntament i Sabadell Comerç Centre. Obradors detalla que el model implicaria “unes certes garanties”, revisió dels projectes i un acompanyament per part de les parts. El gerent defensa que aquest sistema no seria nou a l’Estat i remarca que s’inspira en ciutats com Bilbao, on ha tingut impacte: “L’Ajuntament dota i transfereix projectes a associacions, una política molt clara d’impulsar teixit comercial i civil. Hi ha una col·laboració molt estreta”.
Paral·lelament, el model de gestió comercial de Sabadell també desperta interès fora de la ciutat. Professionals de diferents punts de l’Estat van visitar Sabadell en una jornada tècnica prèvia a un acte anual que té lloc a Barcelona, amb l’objectiu de conèixer de prop el funcionament de Comerç Centre i de l’Observatori dels Centres Urbans, considerada l’eina estrella del model local. Sabadell va despertar interès perquè “manté la seva capacitat d’atracció comercial malgrat l’efecte xuclador de Barcelona”. També es va valorar positivament “el nivell de l’urbanisme, l’alta qualitat i diversitat de l’oferta en restauració, comerç i serveis”. Alguns municipis, apunten des de l’associació, ja estudien implementar el model