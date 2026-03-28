L’increment d’eixams d’abelles, a causa de la pluja: “És un bon senyal”

La presència d’eixams d’abelles en diferents punts de Sabadell durant les darreres setmanes ha cridat l’atenció de veïns i vianants, especialment en zones concorregudes com places o carrers cèntrics. En els darrers dies, se n'han pogut veure a llocs com al barri de Can Gambús o al mig de la plaça de la Creu Alta. Tot i la inquietud que poden generar aquests exemplars, els experts asseguren que es tracta d’un fenomen natural propi de la primavera. Aquest any, però, la situació s’ha intensificat a causa de les condicions meteorològiques, que han afavorit una floració més abundant. “Enguany hi ha hagut més aigua i, per tant, més flors, i això fa que les colònies creixin més i, en conseqüència, es generin més eixams”, explica Ángel Moya, apicultor de Sabadell. "És bon senyal que hi hagi eixams!", agrega.
Segons el professional, "els eixams són el resultat del procés de reproducció de les abelles". Quan una colònia creix, una part d’aquesta abandona el rusc amb una reina per buscar un nou emplaçament on establir-se. “És la manera que tenen de reproduir-se i de buscar una nova casa”, detalla. Tot i que podria semblar més habitual trobar aquests insectes en entorns naturals, els experts apunten que les zones urbanes ofereixen múltiples espais adequats per establir-hi ruscs. “A la ciutat hi ha infinits forats on poden entrar. Les abelles es colen per racons de sis mil·límetres, fins i tot, i estan més protegides que al camp”, assenyala.
La presència d’un eixam pot resultar impactant, ja que pot concentrar milers d’abelles en un sol punt. “En un eixam hi pot haver entre 10.000 i 15.000 abelles. Quan les veus volar, realment impressiona molt”, explica. Tot i això, els especialistes indiquen que, en general, no són agressives. Quan abandonen el rusc original, les abelles s’omplen de mel per afrontar el desplaçament, fet que redueix la probabilitat que piquin. “No solen picar perquè van carregades de menjar i com que tenen l'abdomen ple els costa arquejar-lo i picar”, explica Moya. Tot i això, quan una pica hi ha un efecte crida que fa que hi hagi més possibilitats de ser picat: "Quan una et punxa amb el fibló, deixen una feromona de què hi ha perill i intenten atacar. Aquí és quan realment hi ha perill", agrega.
Què cal fer en cas de veure'n?
Davant la detecció d’un eixam, els experts insisteixen que no s’ha d’intervenir. El més adequat és mantenir la distància, evitar qualsevol mena de moviment brusc o soroll i, sobretot, no intentar espantar-les ni manipular-les. “El millor és deixar-les tranquil·les”, remarca Moya. També es recomana allunyar-se de la zona de manera calmada i evitar situar-se en la seva trajectòria si estan volant, ja que poden sentir-se amenaçades. "En espais públics amb presència de nens o molta gent, és important avisar immediatament per prevenir situacions de risc". El protocol habitual és contactar amb la policia local, que activa un apicultor especialitzat perquè reculli l’eixam amb equips adequats i el traslladen a un rusc perquè pugui continuar el seu cicle en condicions segures.