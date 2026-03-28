La Creu de Barberà celebra una jornada festiva per impulsar el comerç local

La plaça de la Creu de Barberà de Sabadell ha acollit aquest dissabte 28 de març una jornada festiva amb l’objectiu de dinamitzar el comerç de proximitat i reforçar els vincles entre el veïnat. La iniciativa, impulsada per l’entitat Comerç Creu de Barberà, ha servit per posar punt final a una setmana d’activitats vinculades a la Pasqua.
Durant els darrers dies, diversos establiments del barri han participat en una recerca d’ous amagats que ha implicat especialment els més petits. Inspirada en la tradició anglosaxona de l’Easter Egg Hunt, la proposta ha animat les famílies a recórrer els comerços i interactuar amb el teixit comercial local.
"Al final és un barri de proximitat, i des del comerç el que s’intenta és que es participi activament en diferents activitats", ha explicat Noelia Ramos, directora de l’acadèmia d’anglès Hopin i membre de Comerç Creu de Barberà. En aquest sentit, ha detallat la iniciativa: "Hem organitzat una recerca d’ous per tots els comerços, i els nens que ens porten la seva fitxa reben un petit regal i poden participar en un taller".
Els establiments associats han distribuït imatges dels ous als seus locals perquè els infants els poguessin anar trobant al llarg de la setmana. "Els socis hem col·locat els ous als nostres negocis perquè els nens els anessin buscant, i així també visiten el comerç de proximitat", ha assenyalat.
La jornada d’aquest dissabte ha inclòs el lliurament de reconeixements als participants, així com diverses activitats complementàries que han contribuït a crear un ambient festiu a la plaça.
Més enllà de l’oci, des de l’organització es valora l’impacte d’aquest tipus d’accions. "El primer que genera és veure un barri actiu i viu. És molt trist passar per carrers amb comerços tancats, perquè això mata la comunitat", ha reflexionat Ramos. Segons ha destacat, "tenir les botigues obertes al barri fa que tot es reactivi i ajuda a mantenir-lo viu i jove".
En aquesta línia, també ha reivindicat el paper del comerç de proximitat: "Som una acadèmia de barri, una petita gran família. Les nostres famílies són d’aquí, i això és el que dona sentit a tot el que fem".