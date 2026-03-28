La gasolina es recupera a Sabadell, però el dièsel continua disparat tot i la reducció de l'IVA al 10%

El conflicte que va esclatar fa unes setmanes a l’Orient Mitjà ha tingut diverses afectacions arreu del planeta. La que més de prop ha tocat als sabadellencs i als ciutadans de països allunyats del conflicte i que, de moment, no hi han entrat activament, ha estat l’increment notable del preu del combustible. Davant de la situació, “clarament insostenible”, com defensava un veí de Sabadell fa uns dies en una de les estacions de proveïment, el govern espanyol va reduir el percentatge de l’IVA del 21% al 10% als hidrocarburs per fer front als efectes del conflicte a l’Orient Mitjà. A tot l’Estat, els preus van caure, de mitjana, entre 15 i 20 cèntims per cada litre de combustible i va rebaixar la tendència de creixement que s’estava registrant als punts de venda de combustible.
Tal com va publicar el Diari fa uns dies, segons les dades facilitades per Facua, el preu mitjà de la gasolina, a dia 13 de febrer, es trobava a 1,569 euros al litre, mentre que el de dièsel, a 1,459 euros. Un mes després, el 13 de març, la imatge havia canviat dràsticament: la benzina costava 1,716 euros per cada litre i el gasoil, 1,817 euros. Així, amb un mes de diferència, la gasolina es va encarir 15 cèntims cada litre (+9,3%) i el dièsel ho va fer més del doble: 36 cèntims cada litre (+24,5%).
Com ho ha notat Sabadell?
Amb l’aplicació de les mesures del pla anticrisi, a Sabadell, el preu de la gasolina es troba per sota del preu que tenia el 13 de febrer, fins i tot, dies abans que esclatés el conflicte. De mitjana, segons dades de Facua, el preu de la gasolina a la capital vallesana el 27 de març era d’1,565 euros per cada litre. Això suposa una ínfima davallada respecte al 13 de febrer (0,004 euros) i una notable millora a les butxaques dels sabadellencs en comparació al 13 de març (0,151 euros més barat per cada litre). El cas del dièsel és molt diferent. Si bé amb la reducció de l’impost impulsada pel govern espanyol, el preu del gasoil es troba molt per sobre del de la gasolina. Actualment, la mitjana d’aquest hidrocarbur a les gasolineres de la ciutat es troba a 1,745 euros per cada litre: 0,072 euros per cada litre més barat que el 13 de març, però 0,286 euros per litre més car que el 13 de febrer.
Sens dubte, els conductors més afectats per les conseqüències del conflicte han estat els que usen vehicles dièsel. Avui, omplir un dipòsit de 50 litres de gasoil té un preu mitjà de 87, 25 euros. Fa un mes i mig, omplir la mateixa quantitat costava 72,95 euros. En el cas de la gasolina, en canvi, la diferència del preu mitjà del mateix dipòsit és de tan sols 20 cèntims respecte a fa un mes i mig.