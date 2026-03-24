“En 20 dies, el litre de gasoil s’ha encarit un 32%”

La decisió del president nord-americà Donald J. Trump d’ampliar cinc dies l’ultimàtum a l’Iran –i no pas limitar-lo a 48 hores inicialment anunciades– contribueix a accentuar la incertesa que plana sobre els combustibles. Mentre el màxim dirigent manté a tot el món pendent dels seus moviments, ahir dilluns, el president de la Generalitat, Salvador Illa anunciava que aquest dimarts aprovarà un primer paquet d’ajudes de fins a 400 milions d’euros, amb ajudes directes, exempcions fiscals i instruments de finançament.
Paral·lelament, diumenge passat va entrar en vigor la rebaixa del 21% al 10% de l’IVA als hidrocarburs impulsada pel govern espanyol.
Amb aquest escenari, les empreses no els queda més remei que viure el dia a dia, per la inestabilitat geopolítica mundial. Antonio Lou, director financer de Transportes de Sabadell, admet que la situació ha superat qualsevol escenari previsible i que la prudència s’ha imposat com a única estratègia viable. En aquest sentit, apunta que, si la tendència alcista es manté, “haurem de fer números”, tot i que, de moment, la prioritat és observar l’evolució dels esdeveniments amb cautela.
Lou no amaga que el context actual està marcat per una incertesa profunda, i recorda que el sector ja acumula setmanes suportant increments continuats, malgrat que inicialment s’havia transmès la idea que es tractaria d’un episodi puntual i de curta durada.
L’impacte es fa especialment evident en l’evolució del preu del gasoil. Segons detalla, “el cost d’una cisterna ha passat d’1,08 euros al gener a 1,54 euros en l’actualitat”, una escalada que tensiona greument els marges empresarials. A més, posa l’accent en les conseqüències que se’n deriven amb els autònoms amb què treballen habitualment, que veuen com “anar a Madrid o a la zona de Llevant ja no és el mateix”.
Una diagnosi similar és la que exposa Vanessa Llansà, responsable de comptabilitat de Transports Unió, que descriu l’actual escalada de preus com un “escenari sobtat i difícilment anticipable”. Llansà reconeix que “no es podia preveure” una pujada d’aquesta magnitud i en tan poc temps, fet que ha comportat un increment directe i immediat de les despeses operatives. En termes quantitatius, explica que “el litre de gasoil ha passat d’1,38 euros al gener a 1,83 euros al març, cosa que representa un augment superior al 30% en tot just vint dies”.
En aquest sentit, Llansà admet que el sector es mou en un terreny “d’incògnites constants”, fet que obliga a anar “dia a dia”. En aquesta línia, Llansà afegeix que tot i que la companyia va viure episodi relativament recent arran del conflicte a Ucraïna, aquest ha sigut “més sobtat”.
“Fragilitat” del sector
Des de la Cambra de Comerç, a través del president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transport, Pere Puig, alerta de “l’enorme incertesa” que es viu actualment, recordant que “en les empreses logístiques el combustible constitueix la principal partida de despesa dins dels costos operatius de les empreses d’aquest sector”.
Un impacte, però, que no és nou, en un sector que ja arrossega increments progressius en el darrer any assegurant que “en els darrers dotze mesos ja s’ha acumulat un increment del 12% en els carburants, en el que cal sumar-n’hi un de nou, de doble dígit. Les tarifes, negociades i pactades fa un any, ja no tenen res a veure, amb la situació actual”.
Pel que fa a les mesures adoptades per les administracions, Puig “entén” la “ràpida actuació”, però alerta que “les veiem temporals perquè algunes presenten limitacions, són insuficients i la seva aplicació moltes vegades és desigual”.
En aquest context, Puig defensa la necessitat d’anar més enllà de les respostes immediates de les administracions i plantejar una “estratègia de transformació a llarg termini que reforci la resiliència del sector logístic i reduir la de dependència d’altres mercats”. A parer seu, la situació actual ha evidenciat, un cop més, la “fragilitat d’un sector clau en l’economia. Si impacta a la logística també impacta a l’alimentació i als béns industrials. Per això nosaltres defensem que la logística és indústria”.