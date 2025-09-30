El ple municipal de Sabadell aprova trencar lligams amb Israel

La Crida per Sabadell va dur ahir al ple municipal una extensa moció sobre Palestina. Oriol Rifer, portaveu de la formació, va exposar que “portem la moció perquè hem penjat la bandera i hem fet declaracions, però necessitem accions concretes”. Així, va demanar que Sabadell reconegui el genocidi i mostri el seu compromís amb el trencament de qualsevol relació amb Israel o qualsevol ens que el representi. Així com un increment de suport econòmic per a la comunitat palestina. Amb els vots a favor de totes les formacions del ple, menys el PP i la ultradreta, la proposta va prosperar.
Mazeed Khalilia, palestí que fa més de 20 anys que viu a Sabadell i vicepresident i portaveu de la Comunitat Palestina a Catalunya va obrir la moció amb un parlament, acompanyat del Comitè per Palestina de Sabadell. Va repassar part de la seva vida fins a la seva arribada a Catalunya i com no ha pogut tornar a casa. “Maten persones i ho justifiquen com defensa pròpia. Van disparar i matar el meu cosí. Busquen excuses per fer neteges ètniques”, va lamentar Khalilia, durant la seva intervenció al ple.
El portaveu del govern municipal, Eloi Cortès, va agrair al grup de la Crida que s’acceptessin propostes en la moció. “Podem dir que estem al costat dels drets humans i quedarà recollit en aquesta acta el que pensa cada grup municipal sobre aquesta qüestió”, va reblar, apuntant les formacions que van votar el ‘no’. Igualment, va recordar que “l’Ajuntament ja ha aprovat set mocions sobre Palestina”.
Alejandra Sandoval, regidora de Sabadell en Comú Podem, va agrair la moció i va celebrar que “l’únic que marcarà un canvi és aplicar-la amb tots els seus continguts”. “No es pot finançar empreses vinculades a Israel”, va repetir. Des de Junts, Lluís Matas, va dir “avui votem estar al costat de la barbàrie o dels drets humans, per tant, votem a favor”. Sílvia Renom, portaveu d’ERC Sabadell, va exposar que “no podem caure en l’equidistància” i va condemnar “els atacs sistemàtics a Gaza”. “També demanem a la ciutadania que es mobilitzi”, va concloure. També Gabriel Fernández, ara com a regidor no adscrit, va reivindicar, tot mostrant el suport a la iniciativa: “Sí, és un genocidi”.
Per la seva banda, la portaveu dels populars, Cuca Santos, va demanar “neutralitat institucional” i que va qüestionar-se si “són mesures competència d’un Ajuntament”. “Diem no a la moció”, però “sí a la defensa de totes les víctimes”, va reblar.