VÍDEO | Graven un nombrós grup de senglars passejant per Sabadell

La presència de porcs senglars a l'espai públic és cada dia més habitual en determinats barris de Sabadell. Fa pocs dies, els veïns de Castellarnau van traslladar la seva preocupació per la proliferació dels animals, assenyalant-ho com un problema "creixent" que "afecta directament la seva seguretat i qualitat de vida".

Ara, l'última aparició ha estat al barri de Covadonga. Va ser la nit de dissabte a diumenge, quan un veí de la zona de la plaça de Sant Salvador va gravar un grup de senglars passejant per l'indret, il·luminat pels fanals ja de matinada. L'escena es repeteix en altres punts.

Aquest tipus de situacions ha generat una sensació d'inseguretat viària entre veïns i temor per la incertesa de com poden reaccionar els animals en veure gent. Per tot plegat, des de diversos veïnats reclamen mesures de prevenció i que l'Ajuntament reaccioni.

Crida al civisme

Fonts municipals van explicar fa unes setmanes que al conjunt de Catalunya s'ha detectat la presència de més porcs senglars a zones properes a àrees urbanes. La Policia Municipal té en compte aquesta situació per controlar la presència d'animals.

Pel que fa al control de la població de porcs senglars, el consistori fa d'intermediari amb agents rurals per autoritzar aguaits nocturns per danys a les collites. "Els agents rurals sempre recorden que si entren a la ciutat és perquè troben menjar. Per això cal apel·lar al civisme perquè no es deixin deixalles fora dels contenidors", afegeixen des de l'Ajuntament.