Diversos sabadellencs opinen sobre la nova proposta del Ministeri de Sanitat per ampliar els espais sense fum, una mesura que genera debat entre fumadors i no fumadors

Aquest passat dijous 29 de maig, la ministra de Sanitat, Mónica García, va anunciar que l'esborrany de reforma de la llei antitabac en el que està treballant el seu ministeri prohibeixi fumar a patis de centres escolars, vehicles d'ús laboral, sales de festa exteriors, campus universitaris, instal·lacions esportives i piscines d'ús col·lectiu. Aquests àmbits se sumarien a d'altres ja anunciats, com ara les terrasses i les marquesines d'autobús. Aquest projecte ha de passar encara pel Consell de Ministres i després pel Congrés, on el PSOE haurà de buscar suports perquè la reforma pugui aprovar-se. Una qüestió polèmica que afecta directament la ciutadania. Des del Diari hem pogut parlar amb diversos sabadellencs per descobrir les seves opinions sobre el tema del moment.

Miquel Romero: “Em sap greu pels fumadors, però ser fumador passiu no m’agrada”

En Miquel veu amb bons ulls la proposta: “A mi em sembla molt bé, em sap greu pels fumadors. Però no m’agrada ser fumador passiu.” Tot i això, matisa que “si no ho prohibissin tampoc passaria res, no soc un talibà d’això”. El que considera més preocupant és una altra realitat: “El que realment haurien de controlar és aquells que fumen marihuana a la vivenda privada, sobretot en blocs de pisos. Perquè acaba olorant tot el veïnat." Considera que "difícilment buscaran solució per aquest tema que realment molesta a tothom a l'edifici i d’allà no pots marxar.”

Miquel Romero

JUANMA PELÁEZ

Maria Rodríguez: “Ens trobem en una situació sense cap mena de sentit”

La Maria és fumadora i entén que el tabac pot generar molèsties, però creu que s’està arribant a un extrem: “Tot és respectable, però realment, si ja no pots fumar ni en els espais d’oci, ens trobem en una situació sense cap mena de sentit. No podrem ni fumar a l’aire lliure.” Afirma que “hauria d’haver-hi un cert control sense arribar a aquests límits." Rodríguez creu que, si la situació continua d’aquesta manera: "Només podrem fumar a casa nostra, reduït únicament a l’ús privat”. Hi ha situacions que ella identifica com a problemàtiques per als no-fumadors i considera que aquesta reducció "pot arribar a tenir un cert sentit", però continua emfatitzant la mateixa idea: "cal fer-ho de forma equilibrada i no tan radical".

Maria Rodríguez

JUANMA PELÁEZ

Antonia Henao i Paqui López: “A les terrasses no molesta”

Per a l’Antonia, la prohibició a les terrasses és exagerada: “A mi no em molesta el fum en espais com aquests. Ara bé, als espais amb nens s’hauria de prohibir completament.” La seva amiga, la Paqui, afegeix: “La vida de la meva parella, que és fumador, es veurà afectada. Em sembla una exageració, com ha comentat l'Antonia.” També remarca que “si ho prohibeixen a les terrasses de les discoteques, bona part del públic es veurà afectada”. Seguint amb aquesta idea, Henao destaca també que "potser l’hostaleria perdrà ingressos si s’amplia la prohibició a les terrasses de bars i restaurants."

Antonia Henao i Paqui López

JUANMA PELÁEZ

Angie Perálvarez : “Estic totalment a favor de la prohibició”

La postura de l’Angie és clara: “Defenso tot allò que signifiqui no haver de respirar el fum del tabac dels altres. És una molèstia diària a l’espai públic.” Subratlla que “a les terrasses sembla que tenen total llibertat per ser a l’aire lliure, però el fum continua arribant i causant problemes”. A més, destaca la influència sobre els més petits: “Jo tinc dos fills i el tabac no és cap bon exemple. Estic a favor de la proposta.”