Sabadell

Presenten el llibre 'El riu Ripoll de cap a cap': una guia per resseguir-lo fins al mar

És un projecte conjunt de les entitats Amics del Ripoll i la UES editat per la Llar del Llibre

  • Presentació del llibre a la UES -
Publicat el 21 d’abril de 2026 a les 21:10
Actualitzat el 21 d’abril de 2026 a les 21:16

La sala d'actes de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) ha acollit aquest dimarts la presentació del llibre El riu Ripoll, de cap a cap, una guia que ajuda a traçar el seu recorregut fins al mar. Es tracta d'un projecte conjunt entre l'associació Amics del Ripoll i la secció Natura de la UES, escrit per vuit autors, coordinat per Francesc Macià i editat per la Llar del Llibre, que ja està a la venda.

Els autors destaquen que és el primer llibre que traça tot el riu Ripoll des que neix fins que mor. Per això, proposen una ruta consta de cinc etapes: de Sant Llorenç Savall fins a les Marines; de les Marines fins al pont Vell de Castellar del Vallès; de Can Carner (Castellar) fins a la Torre de l'Aigua; de la Torre de l'Aigua fins a Cerdanyola del Vallès, i, finalment, de Cerdanyola del Vallès fins a la desembocadura del Besòs.

  • Mercè Argemí (Amics del Ripoll), en la presentació del llibre a la UES

Tot l'itinerari acumula 62 quilòmetres "de base" i 12 d'addicionals per qui vulgui fer el trajecte una mica més extens. Són recorreguts aptes per a totes les edats i s'hi pot accedir amb transport públic.

  • Francesc Macià (UES), durant la presentació del llibre

El llibre disposa de 259 pàgines, 193 il·lustracions, 171 fotografies, 19 mapes i tres esquemes. A banda d'això, inclou una quarantena de pàgines dedicades a ocells, arbres i plantes que es poden trobar durant el recorregut, així com la història dels llocs per on es passa.

