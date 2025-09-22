L'Arlet, l'Adonais, la Maria i l'Anna: quatre col·lectius cridats a vacunar-se arrenquen la campanya de grip i covid

L’
Arlet Besora, l’ Adonais Cos, la Maria Cruells i l’ Anna Escayola (d’esquerra a dreta a la foto) han estat les primeres persones de Sabadell a vacunar-se aquest dilluns contra la grip i la Covid, al CAP Concòrdia. Ho han fet com a representants dels col·lectius prioritaris que obren la campanya d’aquesta tardor: els infants menors de 5 anys, les embarassades, les persones majors de 80 anys i el personal sanitari. “Som un col·lectiu vulnerable i crec que és important perquè si agafem la grip, en les embarassades les complicacions poden ser més grans”, ha explicat Adonais Cos, pocs minuts després de vacunar-se. També ha remarcat que la immunització té un doble benefici: “Vacunar-se a prop del part també transmet la immunitat al nadó”. Per la seva banda, la Maria Cruells, de 84 anys, apunta que “vaig passar el coronavirus i crec que duent vacunes sempre s’agafa molt menys fort que no pas si no la portes”. Preguntada sobre el seu entorn, “hi ha de tot”, diu. “Tinc amics que sí que la demanen i altres que no”, afegeix.
L`Arlet, rebent la dosi. En els menors de cinc anys s`administra de forma intranasal per evitar la punxada
Víctor Castillo
La campanya, que s’ha posat en marxa aquest dilluns a tota la
Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord (on pertany Sabadell), preveu distribuir 403.500 dosis contra la grip només en aquest territori. En total, el Departament de Salut ha adquirit 1,6 milions de vacunes antigripals per a tot Catalunya amb un cost de 14 milions d’euros, a més de les dosis necessàries contra la Covid per als col·lectius indicats. Quan s'obrirà a la resta de col·lectius?
La primera fase de la campanya s’allargarà fins a mitjans d’octubre i inclou les persones que
viuen en residències, els majors de 80 anys, les embarassades, el personal sanitari i els infants de menys de 5 anys. A partir del 13 d’octubre, s’obrirà a la resta de col·lectius recomanats: persones majors de 60 anys, persones amb condicions de risc, residents en centres d’atenció a la discapacitat, docents i personal de serveis essencials, entre d’altres.
La gerenta de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord,
Candela Calle, ha fet una crida a vacunar-se com a acte de protecció personal i col·lectiva: “El virus de la grip pateix mutacions i les vacunes s’adapten cada temporada per fer-hi front; i el millor moment per vacunar-se és ara, a l’inici de la tardor”. Els responsables sanitaris alerten que el 75% dels pacients ingressats a l’UCI l’any passat per grip no estaven vacunats.
La Maria, en el moment de rebre el vaccí
Víctor Castillo
Com puc demanar cita?
Per demanar cita, la via preferent és a través de
La Meva Salut, a l’apartat de 'Cites', però també es pot fer mitjançant el web citasalut.gencat.cat o contactant directament amb el CAP de referència. Què en sabem de les dades de cobertura?
Un dels reptes és augmentar la protecció del personal sanitari. Només
un de cada quatre professionals es vacuna de la grip, i les xifres estan estancades des de fa anys (25,3% la darrera temporada). Salut preveu impulsar accions específiques per millorar aquestes dades.
En general, la cobertura tampoc és òptima: la temporada passada es van vacunar el
38,1% de les persones recomanades contra la grip i el 29,8% contra la covid. En el cas dels infants de fins a 5 anys, la cobertura va créixer del 28,2% al 35,8%.
L`Adonais i una professional sanitària, en el moment de la injecció
Víctor Castillo