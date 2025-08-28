Detenen un professor de Sabadell per possessió i distribució de pornografia infantil

La Policia Nacional ha detingut un professor de secundària de Sabadell acusat de possessió i distribució d'arxius que contenien pornografia infantil. En total, el cos ha arrestat setze persones implicades en la trama. Fonts policials no han especificat el centre de treball de l'individu.
Un altre dels detinguts, en aquest cas a Girona -responsable de la distribució de més de 85.000 arxius- observava i fotografiava des del seu domicili a menors mentre estaven al pati del col·legi. De fet, durant l'escorcoll del seu domicili es van localitzar uns prismàtics.
D'entre els detinguts a tot l'Estat, els dos arrestats a Cáceres i Lugo han ingressat en presó provisional atesa "la gravetat i duresa" de les agressions sexuals contingudes en els arxius que visualitzaven i compartien. A banda dels detinguts, la policia investiga cinc persones més.
D'altra banda, en els escorcolls practicats s'han intervingut milers d'arxius d'imatges i vídeos contenint greus agressions sexuals a menors d'edat, així com altres pràctiques degradants i vexatòries per a les víctimes. Segons informa la Policia Nacional en un comunicat, la col·laboració policial internacional, especialment amb l'Oficina Federal d'Investigacions (FBI) dels Estats Units, ha sigut fonamental per identificar als investigats.
L'inici de la investigació
La investigació es va iniciar quan agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència van tenir coneixement de l'existència de persones intercanviant material il·lícit a través de xarxes "Peer to peer" (P2P). Aquest tipus de xarxes permeten posar en contacte usuaris de qualsevol part del món i compartir gairebé qualsevol tipus d'arxiu, entre els quals s'inclouen vídeos, imatges, música, programes o documents.
Del total d'investigats, els agents han aconseguit identificar a 21 persones ubicades a l'Estat. D'aquestes, 16 han estat detingudes: a Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castelló (1), Astúries (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúscoa (2), Cantàbria (1), València (1) i Pontevedra (1). Així mateix, hi ha altres cinc investigats a Madrid (1), Màlaga (1), Navarra (2) i Valladolid (1).