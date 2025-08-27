Els pisos de Can Llong que mai es van construir, als tribunals

En mans dels jutjats. El cas dels pisos de protecció oficial d’una promoció impulsada per Can Llong 1952 Construccions i Promocions S.L. que es van adquirir sobre plànol i mai es va entregar als seus propietaris es troba ara als tribunals després d’anys de promeses incomplertes i un solar on encara mai s’ha edificat. Els 36 habitatges de la promoció, que es començaven a comercialitzar el 2017 i havien d’estar enllestits l’any 2019, mai no es van construir, i ara el cas es troba en fase d’instrucció judicial.
Els futurs propietaris havien pagat, com a bestreta, al voltant del 20 % del preu final dels pisos, xifres que, de mitjana, superaven els 36.000 euros per família. “Moltes famílies han invertit els estalvis de tota la vida i mai han pogut fer front a un nou habitatge o emancipar-se”, explica al Diari en Víctor, un dels afectats. La llicència d’obres a la parcel·la 20.3 i. 20.4 –el solar en qüestió– es va aprovar en Junta de Govern Local el dia 1 de juny de 2020 i, des d’aleshores, l’empresa tenia un any per a iniciar-les abans no caduqués. Però mai es va posar la primera pedra de la promoció.
El març de 2021, després de quatre anys sense moviment al solar, van decidir emprendre accions legals. L’inici de la investigació va destapar que hi havia indicis d’un presumpte delicte d’estafa que ara s’investiga. Segons les informacions que es deriven del procediment judicial, els diners lliurats en concepte de bestreta “es van utilitzar per a despeses alienes a la construcció”, com ara “la compra de rellotges de gamma alta, pagaments a empreses i transferències externes”, segons han apuntat en un comunicat conjunt les famílies afectades. Uns fets que ara s’investiguen.
Els afectats denuncien greus repercussions personals i econòmiques: alguns han hagut de tornar a viure amb els pares, altres han perdut oportunitats de comprar altres pisos de protecció oficial i han vist com els seus plans d’emancipació s’han truncat. “Vaig entregar tots els meus estalvis i vaig haver de tornar a casa dels meus pares, amb la meva filla petita”, lamenta la Rosa, una de les afectades. “No podré tornar a reunir aquesta quantitat de diners ràpidament”, lamenta. En aquest mateix sentit, el Víctor, un dels compradors, també assenyala perjudicis com ara els anys d’espera que això ha comportat. “No sabem quan acabarà tot això”, sosté.