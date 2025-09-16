Tres protagonistes de la Festa Major de Sabadell encapçalen l'edició d'OT 2025

Operación Triunfo va encetar la nova edició d'aquest 2025, dilluns passat a la nit. Després de molts mesos de càstings, un llarg procés de selecció i milers d'aspirants a entrar a l'acadèmia, 18 joves van començar el seu "camí a la glòria", encara que dos van quedar eliminats a la mateixa 'Gala 0'. Ara, queden 16 concursants que cantaran setmanalment per aconseguir el seu objectiu: guanyar l'edició d'OT 2025 i endur-se el premi de 100.000 euros.
Del programa, produït per l'empresa Gestmusic, però, va cridar l'atenció la presència de tres cares que es van veure fa pocs dies a sobre de l'escenari situat a l'Espai Concert, a l'avinguda de Francesc Macià, per a la celebració de la Festa Major de Sabadell d'aquest 2025. La presentadora del programa, María Laura Corradini, popularment coneguda com a Chenoa, va cantar dissabte dia 6 de setembre a Sabadell en un espectacle que va ser molt aplaudit pels assistents i que ella mateixa va assegurar a les seves xarxes socials que s'enduia "el cor ple de l'estima de Sabadell".
A part de la seva figura, però, ja present en l'edició anterior, el jurat està compost per dos artistes que també van venir a la capital del Vallès fa uns dies: Abraham Mateo i el cantant de La Casa Azul, Guille Milkyway –acompanyats de l'artista Leire Martínez i la periodista Cris Regatero–. En el cas del primer artista, va actuar dissabte dia 6 de setembre, just abans del concert de la presentadora del programa, i va ser un gran concert que va fascinar milers de persones que hi van assistir –algunes d'elles, presents moltes hores abans–. Guille Milkyway, finalment, amb una estrambòtica indumentària representativa del carismàtic personatge–, és el darrer membre del jurat d'OT que vam veure fa pocs dies a l'Eix Macià acompanyat de la famosa banda d'electropop i indie pop La Casa Azul –un grup amb un gran protagonisme sabadellenc–. Casualment, doncs, la Festa Major de Sabadell va ser un preludi de les cares que veurem durant els pròxims mesos a cada gala d'un dels programes més coneguts del panorama musical.