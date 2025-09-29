Compte enrere per iniciar les primeres obres del molí d'en Mornau

La propietat del molí d'en Mornau ja té la llicència d'obres per iniciar els treballs de preservació i manteniment de la finca, que té diverses parts malmeses. La Junta de Govern Local ha concedit la llicència aquest dilluns a l'empresa propietària, Inmuebles Industriales Sabadell SL, de la família Martí (Moventia). El pressupost d'execució és de gairebé 30.000 euros i les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de tres mesos, de manera que hauria de ser abans de final d'any. I han d'estar acabades en nou mesos, per la qual cosa el 2026 estaran enllestides si es compleix el calendari.
El projecte d'intervenció preveu una desena d'actuacions, entre les quals hi ha refer les cobertes esfondrades. A part, es preveu tancar el perímetre de la finca, amb elements que dificultin el seu accés i vigilància si s’escau; netejar tota la finca i l'entorn de l'edifici protegit; retirar les runes de l'interior de l'edifici; apuntalar les zones edificades que tinguin problemes estructurals; tapiar provisionalment totes les obertures exteriors; reparar i netejar les cobertes i netejar les canals de recollida de les aigües pluvials i sanejar la canal lateral.
El molí d'en Mornau, situat al riu Ripoll –molt a prop del pont de Castellar– és un dels quatre béns culturals d'interès nacional (BCIN) que hi ha a Sabadell, títol que comparteix amb la Torre d'en Feu, la Torre de Berardo, el casal Antoni Casanovas (Museu d'Història) i la casa Duran. Per això, en relació amb tots ells, a part d'estar protegits per l'Ajuntament de Sabadell, qualsevol intervenció que s'hi faci passa la supervisió de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Precisament, aquests dies han començat les obres de conservació de la Torre d'en Feu, propietat de l'Ajuntament, per valor d'uns 360.000 euros.
També per aquest motiu, les obres s'hauran de dur a terme acompanyades d'un seguiment i control arqueològic de tots els moviments de terres que es facin, inclosa una intervenció arqueològica preventiva. A banda, fonts municipals apunten que "es recomana" que la propietat redacti un projecte de restauració i rehabilitació integral del molí per preservar-lo.
L'origen del molí d'en Mornau es deu a un molí fariner del s. XVI que el 1783 (s. XVIII) es va convertir en un molí paperer, i per això també se'l coneix com a molí de les finestres, pel gran nombre d'obertures de què disposa que permetien assecar el paper i es diu que en té tantes com dies té l'any. L'edifici principal consta de quatre plantes i soterrani.