Queixes a Can Rull per les velocitats: “El carrer sembla una autopista, cal que frenin aquestes conductes”

“Els cotxes acceleren per a enganxar tres semàfors seguits en verd, i això ens posa en perill”. Veïns del barri de Can Rull denuncien “l’elevada velocitat a què circulen alguns vehicles” pel carrer de Gustavo Adolfo Bécquer. Consideren que la situació és perillosa i reclamen mesures urgents per part de l’Ajuntament de Sabadell per garantir la seguretat viària de la zona, que ja estudia opcions.

“El carrer sembla una autopista”, lamenta Juan Moreno, president de l’associació de veïns de Can Rull. “És una via amb molt de pas, on sovint els cotxes no respecten els límits. Cal que frenin aquestes conductes abans que hi hagi algun accident greu”.

Els residents asseguren que han detectat situacions de risc repetides, especialment en horari de sortida i entrada escolar, així com a les tardes, quan hi ha més activitat al carrer. “Hi ha famílies amb criatures, gent gran… i cap element que obligui els cotxes a moderar la velocitat”, apunta una veïna, que també reclama més presència policial o elements dissuasius com passos elevats o bandes reductores. “És un risc, a qualsevol hora del dia passen cotxes i motos a una velocitat desmesurada. No és un cas puntual, és constant”, lamenta la Silvia Rey, veïna del barri.

Un reductor a un carrer proper

Davant les queixes veïnals, l’Ajuntament de Sabadell ha respost que “s’estudiaran les alternatives i possibles solucions per millorar la seguretat viària al carrer de Gustavo Adolfo Bécquer”. A més, s’ha anunciat que “està previst instal·lar un reductor de velocitat al carrer de Sant Isidor, molt proper, que també ajudarà a reduir la velocitat dels vehicles a la zona de Gustavo Adolfo Bécquer”.

Des de l’associació de veïns, celebren que el consistori escolti les demandes, però demanen que les solucions arribin aviat. “Entenem que les coses no es fan d’un dia per l’altre, però no podem esperar que hi hagi una desgràcia. I fem també una crida al civisme”, insisteix Moreno.