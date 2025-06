Queixes a Can Rull per les males herbes: "La gent no ho vol travessar"

Veïns de l’entorn de l’escola Can Rull, a Sabadell, han expressat el seu malestar per la presència de males herbes als voltants dels contenidors d’escombraries del carrer de Tàcit. Segons expliquen, aquestes plantes han crescut de manera descontrolada en una part, cosa que complica l’accés als contenidors i provoca que algunes persones deixin les escombraries fora, al terra, per evitar haver de travessar la vegetació. “No veus on trepitges, i això fa que molta gent deixi les escombraries fora, amb tot el que això suposa”, exposa Juan Moreno, president de l’associació de veïns de Can Rull.

“Fa mesos que aquestes herbes estan aquí. No s’hi pot passar bé i fa molt mala imatge, especialment en una zona propera a una escola”, explica un dels veïns afectats. “L’Ajuntament va fer una actuació fa unes setmanes, però només van retirar una part de les herbes. Aquest tram continua igual”.

Els residents reclamen una actuació més completa per part dels serveis municipals, especialment en punts sensibles com aquest, on l’acumulació de residus fora dels contenidors pot generar problemes d’higiene i molèsties als veïns. Una altra resident comenta que la situació s’agreuja especialment amb la calor: “Amb la calor i la brutícia acumulada, la zona fa pudor i atrau insectes. És necessari que es faci una actuació més completa”.

L'Ajuntament sosté que es desbrossa habitualment

Des de l’Ajuntament, asseguren que es duen a terme tasques de neteja i desbrossa de manera periòdica. “En el cas del carrer de Tàcit, a l'entorn de l’escola Can Rull, es fan tasques de neteja i desbrossa de forma periòdica. Es continuen les actuacions a tota la ciutat per retirar la vegetació que pugui dificultar l’accés als contenidors i garantir que l’espai es mantingui en bones condicions”, han explicat fonts municipals.