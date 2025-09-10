Sabadell es tornarà a tenyir de solidaritat amb la quarta 'Race for life'

Esport i solidaritat es tornen a unir amb la quarta edició de la ja consolidada 'Race for life' pel càncer de mama, que organitza la Fundació Oncolliga i l'Associació Esportiva Mitja Marató. A un mes i escaig per a la data de la cursa, prevista per al 19 d'octubre, les entitats organitzadores han presentat les novetats i expectatives d'enguany en un acte a l'auditori del Centre Cívic Creu Alta - Can Balsach. "Estem molt contentes que estigueu aquí un any més. Volem agrair la col·laboració de tothom: organitzadors i col·laboradors per fer-ho possible de nou", ha iniciat la presidenta d'Oncolliga Sabadell, Natàlia Català.
El recorregut, amb inici i final al carrer de Pi i Margall, serà el mateix que en l'edició de l'any passat, quan es van suprimir alguns trams pel Centre de la ciutat. En total, poc menys de cinc quilòmetres. La principal novetat és que l'inici de la cursa serà a les 10 h, trenta minuts més tard de l'hora habitual. "És una cursa molt còmoda per a tothom. Qui vulgui participar, ho pot fer sense necessitat d'estar en una gran forma. És més important col·laborar que no pas córrer", afirma Rafael Bernardo, membre de l'Associació Mitja Marató.
En la passada edició, la participació va superar els 1.600 inscrits. Enguany, l'organització espera superar el rècord i acostar-se als 2.000. "És un repte que tenim des de fa temps i aquest any el veiem molt possible", assegura Bernardo. Fins a la data, s'han inscrit 120 persones -i un gos-. La data límit és el 16 d'octubre i l'import s'incrementa lleugerament fins als 15 euros. L'any passat es van recaptar 14.000 euros per a la Fundació Oncolliga. "Volem superar aquesta xifra i que sigui més significativa, per això hem apujat una mica el preu de la inscripció", apunta Francesc Carrión, de Mitja Marató.
El dorsal, la bossa del corredor amb el caldo, el condiment i la samarreta commemorativa, es lliuraran a la fira del corredor situada al Centre Cívic Creu Alta - Can Balsach, el divendres 17 d’octubre de 17 h a 20 h i dissabte 18 de 9:45 h a 13 h i de 16:15 h a 19 h. La cursa, lògicament, no és competitiva i molts dels participants, ben segur, la faran caminant. Igualment, els tres primers classificats de categoria masculina i femenina rebran un premi. S’estableixen premis per als tres primers classificats en categoria femenina i masculina.
Durant la presentació de la cursa, la regidora de salut de l'Ajuntament, Sílvia García, ha manifestat que "em fa especial il·lusió ser aquí perquè la 'Race for life' ens agrada molt. La ciutat s'omple de solidaritat amb l'objectiu de recaptar fons per una bona causa". García ha reivindicat que tota ajuda és insuficient i ha encoratjat les persones que pateixen la malaltia a continuar lluitant. "Tenim entitats que arriben on les institucions no podem arribar i ens ajuden a continuar lluitant contra aquesta malaltia que ens afecta a totes. Hem de sortir a córrer per totes les persones malaltes i també per les voluntàries que fan una feina impagable". En la mateixa línia, Montse González, regidora d'esports, ha volgut convidar "tothom a col·laborar i fer una petita aportació per una gran causa" i també ha agraït la feina a Oncolliga i ha destacat que aquesta iniciativa és molt més que una cursa: "representa molt més que esport: és solidaritat i esperança".