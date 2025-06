La ràdio de l'Escola Cifuentes de Sabadell rep el màxim reconeixement en uns premis catalans

La ràdio escolar de l’Escola Cifuentes, la Cifuràdio, ha estat reconeguda amb el primer premi en la categoria de cicle mitjà i superior dels 22ns premis eduCAC, organitzats pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Aquests guardons reconeixen les millors iniciatives d’educació mediàtica a les escoles catalanes.

La cerimònia es va celebrar el divendres 16 de maig a l’auditori del Cosmocaixa de Barcelona, on es va comunicar oficialment el veredicte. Tal com explica Adrià Morgades, secretari del centre i responsable del projecte, la proposta premiada destaca per la seva capacitat d’implicar tota la comunitat educativa i per promoure l’ús del català en un context sociolingüístic delicat.

El projecte es vertebra a través de dos programes. Els alumnes de sisè elaboren un espai dedicat a l’actualitat i l’entreteniment, amb notícies escolars, entrevistes, jocs i petites investigacions. Els alumnes de cinquè, per la seva banda, condueixen un programa centrat en la literatura infantil. Tot plegat amb la participació esporàdica d’altres cursos, mestres, personal de l’escola i, fins i tot, famílies. “És un projecte que reforça la llengua, la cohesió i la creativitat, i que dona veu als alumnes de manera activa i significativa”, afirma Morgades.