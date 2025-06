Debat obert per les reivindicacions de la Policia Municipal a Sabadell

La negativa de la Policia Municipal de Sabadell a fer hores extres durant juliol i agost, en protesta pels impagaments i la falta de millores, ha generat un fort rebombori polític. Tant el Partit Popular de Sabadell com Esquerra Republicana han reaccionat davant la situació, que posa en tensió el govern municipal de Marta Farrés.

El conflicte esclata arran de l'anunci del sindicat SPLCME i el seu portaveu, Xavier Bartrolí, que ha fet una crida als agents a no fer cap hora extra durant l’estiu fins que l’Ajuntament no regularitzi els pagaments pendents i millori les condicions laborals.

Des d’ERC, Gabriel Fernàndez, portaveu municipal, ha expressat a través d’X (antic Twitter): “Fem seguiment dels diversos dèficits denunciats pel Sindicat de Policia Local i Cos de Mossos d'Esquadra a l'Ajuntament de Sabadell i la resta de sindicat." Remarcant que "l'evident falta de resposta efectiva del govern municipal genera una situació insostenible". A causa d'aixó, Fernàndez afirma que aquest dilluns "plantejarem el tema, i en farem preguntes escrites.”

Per la seva banda, Cuca Santos, del Partit Popular de Sabadell, ha aprofitat un acte del partit a Can Puiggener per posicionar-se de forma contundent: “Es tracta d’un maltractament per part de l’Ajuntament als agents de Policia Municipal, que són els que ens cuiden. I nosaltres els hem de respondre dotant-los de tot allò que necessiten.”

Santos també ha criticat que es prioritzin inversions culturals davant les necessitats bàsiques del cos policial: “L’alcaldessa portava en el seu programa la construcció d’una nova comissaria, cosa que no ha succeït. En canvi, ens gastarem gairebé 4 milions d’euros en comprar el Museu del Gas i fer-ne un museu per a la ciutat. Em sembla una proposta molt bona, perquè la cultura és important. Però més important encara és la seguretat.”

La regidora popular ha afegit que la situació salarial és alarmant: “El cos de policia de Terrassa cobra 400 euros més al mes que els de Sabadell, i les pagues extres són de 50€, mentre que aquí només es paguen a 18€.”

Finalment, ha remarcat el compromís del seu partit amb els cossos de seguretat: “En el programa municipal del nostre partit proposem la construcció d’una nova comissaria, un augment salarial per equiparar-nos a la resta de la comarca, i dotar el cos amb recursos materials dignes.”