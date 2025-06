La Policia Municipal ha celebrat un acte aquest dijous a la tarda per reconèixer els agents dels cossos de seguretat i alguns ciutadans que han fet algun acte de salvació destacable durant l'any. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés; el tinent de Seguretat, Adrián Hernández, i el cap de la Policia Municipal de Sabadell, Daniel Corral, entre altres personalitats de renom del sector dels serveis públics, com els Bombers o els Mossos d'Esquadra. Els parlaments han encetat la celebració, acompanyada de música a piano en directe, Hernández ha volgut valorar la feina dels agents de seguretat i ha posat èmfasi en la necessitat que continuïn complint amb la seva tasca. "Volem agrair els cossos de seguretat per la feina diària. Som un govern que aposta per la seguretat i sou els qui ho feu possible", ha exposat.

Víctor Castillo

El primer reconeixement ha estat un homenatge pòstum a Miguel Ángel Fernández, un policia local desaparegut des de fa més d'un any, i l'ha recollit el seu oncle qui, després d'un emotiu aplaudiment d'una sala plena dempeus, ha dedicat unes paraules al seu nebot. L'acte ha continuat amb la distinció al reconeixement a tres agents jubilats durant aquest darrer any; als qui porten al cos policial des de fa més de trenta anys; als qui se'ls reconeix una trajectòria exemplar. Seguidament, premiant casos concrets, s'ha guardonat dos policies que van evitar un accident d'autòlisi; un, per socórrer un accident; sis, per un robatori a un domicili; quatre, per assistir un ciutadà ferit d'arma blanca; dos agents més guardonats per practicar una RCP a un ciutadà; un, per una assistència inicial a un motorista, i, finalment, sis agents més guardonats per un robatori dins d'un habitatge.

Víctor Castillo

A la celebració, però, no només s'hi ha volgut premiar agents per la seva trajectòria o actes comesos, sinó també altres membres que han assistit de manera recurrent els serveis policials i persones que han donat un cop de mà als agents de seguretat ciutadans durant aquest any, com entitats i organitzacions diverses. A part, tot i que la celebració ha estat un acte institucional de la Policia Municipal, també s'ha volgut retre homenatge a la resta de cossos de seguretat de la ciutat, com els Mossos d'Esquadra, el Cos de Policia Nacional, la Guàrdia Civil. Finalment, la darrera ronda de premis ha estat dedicada a la col·laboració ciutadana, on hi ha destacat l'actuació de reanimació de tres dones en plena Rambla a un home que havia patit una parada cardíaca. L'alcaldessa ha conclòs l'acte agraint la feina als cossos policials i, sobretot, els premiats, i ha estat clara amb la tasca dels agents: "Qui digui que a una ciutat de 220.000 habitants no hi passarà res, menteix. Passaran coses, és evident, però els nostres cossos de seguretat són al costat de la ciutat amb els màxims recursos possibles per aturar-ho".