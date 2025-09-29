Canvis en el reglament d’accés als habitatges d’emergència social

El ple municipal ha aprovat aquest dilluns l’actualització del Reglament Municipal d’Adjudicació d’Habitatges per Emergències Econòmiques i Socials (HES). Després de vuit anys en vigor, s’ha actualitzat per “intentar millorar la transparència i clarificar els criteris per saber per què s’adjudiquen o no”, ha resumit el portaveu del Govern i primer tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés, en la roda de premsa prèvia al plenari. L’actualització s'ha aprovat amb els vots a favor del Govern i l’abstenció de tota l’oposició.
Actualment, Sabadell disposa d’uns 500 habitatges per aquests casos, la meitat aproximadament propietat de l’Ajuntament i, l’altra meitat, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons fonts municipals. Tots estan plens i, quan n’hi ha algun buit, afegeixen, és en el període que passa entre que hi viu una família i surt i n’entra una altra o s’han de fer obres de manteniment. Una de les novetats del reglament té a veure amb el temps que pot estar una persona o família en un d’aquests habitatges, ja que s’estableix una temporalitat màxima inicial de set anys amb la possibilitat d’una pròrroga de tres anys més, sempre que es justifiqui i ho aprovi la Mesa d’Habitatge. Cortés subratlla que “hi ha una temporalitat amb la voluntat que no sigui un recurs finalista sinó que hi hagi un trànsit”, per la qual cosa l’àrea de serveis socials fa seguiment de totes les persones que viuen en aquests domicilis perquè trobin una altra sortida i no visquin de forma permanent en aquests habitatges.
En aquest sentit, el reglament també incorpora ara la possibilitat d’incrementar la renda o cànon de lloguer fins a un 30% com a pas previ a la sortida de l’habitatge d’emergència cap a un de protecció oficial o el mercat privat. Aquesta mesura pretén evitar un salt excessiu en les rendes i facilitar la transició dels usuaris. El portaveu afegeix que tothom paga una renda en funció dels seus ingressos. Un altra millora és l’ampliació del termini de vigència per a habitatges adaptats. Fins ara, aquelles persones que estaven en espera d’un habitatge d’emergència adaptat havien de renovar la sol·licitud cada sis mesos, i ara passa a ser cada 12 “atesa la menor disponibilitat”, detallen fonts municipals. Altres aspectes que s’han inclòs al reglament són que per accedir a un d’aquests habitatges no es pot haver ocupat un habitatge públic, de promotor social o d’un programa de mediació sense un títol legal que habiliti el dret d’ocupació en els darrers dos anys, una mesura que “pretén evitar abusos i garantir que els recursos es destinin a qui realment ho necessita”.
Des de l’Ajuntament es destaca que en el procés de revisió del reglament hi han participat tant tècnics municipals com entitats implicades en el sector de l’habitatge.