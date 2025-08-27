ARA A PORTADA

Sabadell

La rehabilitació dels 14 blocs afectats d’Arraona-Merinals, a principis de 2026

Sílvia Calvo (afectada): “Tenim esquerdes, humitats, biguetes que es desfan...”

  Alguns dels veïns afectats dels Merinals
Publicat el 27 d’agost de 2025 a les 17:34
Actualitzat el 27 d’agost de 2025 a les 17:35

La rehabilitació dels edificis del polígon Arraona-Merinals ja té calendari. Els tècnics van fer les cales als 14 blocs afectats per patologies estructurals i van confirmar deficiències greus. Segons les previsions, les obres podrien iniciar-se a principis de 2026, un cop aprovats els projectes i tramitades les llicències. Fonts municipals apunten que de les 14 comunitats, 11 ja tenen el projecte aprovat o l’aprovaran pròximament.

La previsió és seleccionar contractista i sol·licitar llicència d’obres. “Tenim esquerdes, humitats, biguetes que es desfan...”, destaca Sílvia Calvo, resident del bloc 54, que considera “insuficient” una rehabilitació, malgrat que reconeix que “hi haurà millores que permetran, entre d’altres, evitar filtracions d’aigua”.  

De la seva banda, el tinent d’alcaldessa Eloi Cortés, assenyala que des de l’Ajuntament s’està fent seguiment de tot el procés i s’ha acompanyat i assessorat les comunitats des de l’equip de Suport a Comunitats i des de VIMUSA. “Hem estat des d’un primer moment al costat dels veïns i continuarem amb aquest suport”, exposa.

La rehabilitació dels pisos dels Merinals és un procés que s’allarga fa anys. Un informe del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va concloure que els edificis es podien reparar i que no calia enderrocar-los. Els estudis descartaven riscos per a la seguretat dels veïns, tot i que assenyalaven diversos elements deteriorats que requerien actuacions de millora.

