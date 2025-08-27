ARA A PORTADA
"La base de Sabadell és la més important de Catalunya pels mitjans aeris d'emergència" Jan Cañadell Puigmartí
Animals abandonats de nit, a una motxilla o lligats a la protectora de Sabadell: "Ha estat molt descarat" Marta Ordóñez
Arthur Bonaldo: "Les sensacions a la pretemporada han estat molt bones. Crec que pot ser un any de consolidació per mi" Marc Segarra Rodríguez
La façana de l'edifici La Granja ja té instal·lats els suports que la protegiran Aleix Pujadas Carreras
La rehabilitació dels 14 blocs afectats d’Arraona-Merinals, a principis de 2026
Sílvia Calvo (afectada): “Tenim esquerdes, humitats, biguetes que es desfan...”