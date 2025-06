Sabadell ha celebrat aquest cap de setmana diverses activitats per commemorar el Dia Internacional de l’Orgull LGTBIAQ+. Una data, el 28 de juny, que recorda la lluita del col·lectiu i les reclamacions que encara queden pendents. Ens remet a l’any 1969, a Nova York, quan una batuda policial (una acció repressiva molt habitual en aquella època contra el col·lectiu) al bar d’ambient queer Stonewall Inn es va capgirar contra les forces de l’ordre novaiorqueses, gràcies a l’oposició de bona part de les persones que hi eren. Plantant cara a les detencions, van desencadenar una revolta que es va allargar durant dies i que va encendre l’espurna del canvi que avui es commemora.

Per la seva banda, el manifest que es va llegir enguany a Sabadell també va voler recordar les lluites històriques del col·lectiu que, com es va expressar, “segueixen molt vigents avui dia”. Lluites i reivindicacions que Roberte Piqueras, de l’Associació Actuavallès (entitat encarregada d’organitzar l’Orgull a Sabadell) ens ha volgut compartir i explicar.

Formació en l’àmbit sanitari

Una de les demandes centrals és una formació integral a tot el sistema sanitari per garantir una atenció lliure de LGTBIfòbia. Aquesta formació ha d’arribar també als serveis públics vinculats a les cures, com residències o llars d’infància.

Reconeixement a les famílies diverses

Es defensa una mirada inclusiva cap a les famílies que no encaixen en el model heteronormatiu, reconeixent la seva realitat en l’àmbit social i institucional.

Transformació de l’educació

Aquesta es tracta d'una reivindicació històrica per abordar les violències LGTBIfòbiques en espais educatius. Piqueras explica com es proposa: "transformar l’escola i l’institut en espais segurs i revisar el currículum des d’una perspectiva crítica, antiracista i interseccional".

Detall de la manifestació

JUANMA PELÁEZ

Accés digne a l’habitatge

El col·lectiu pateix un senzellarisme ocult, especialment en persones trans o no binàries. Sovint queda camuflat per xarxes informals o contextos de treball sexual. Es reclama habitatge estable per poder desenvolupar una vida digna.

Reconeixement i drets de les persones no binàries i trans

Es reclama la despatologització real de les identitats trans i el reconeixement legal de les persones no binàries. Tot i els avenços a Catalunya, encara cal més sensibilització social, sanitària i institucional.

Millor accés a la salut sexual

Es reivindica més accés a serveis relacionats amb la salut sexual, com la PrEP o la PEP, en espais menys medicalitzats i més sociocomunitaris. Des d'Actuavallès creuen que Sabadell podria esdevenir un referent en aquest àmbit.

Inserció laboral i sensibilització empresarial

El col·lectiu reclama una inserció laboral lliure de discriminació. Cal que empreses, cooperatives i entitats adoptin una mirada inclusiva i sensible amb la diversitat.

Visibilització de la diversitat dins del col·lectiu

Finalment, es demana reconèixer la diversitat interna del col·lectiu: persones grans, migrants, amb diversitat funcional o històries socials diverses, sovint invisibilitzades. Reclamen que les polítiques públiques incorporin aquesta complexitat.