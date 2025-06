Sabadell destinarà gairebé tres milions d'euros a renovar calçades i voreres

La Junta de Govern Local ha adjudicat el contracte per executar una nova fase d’obres de renovació i millora d’una vintena de carrers repartits pels diferents districtes de Sabadell. Les actuacions, que s’emmarquen en el pla municipal Els diners als carrers per a la millora de l’espai públic, comptaran amb un pressupost de, exactament, 2.896.310,78 euros i permetran eliminar deficiències als paviments, així com construir una ciutat més accessible i lliure de barreres arquitectòniques.

Des de l’estiu passat, s’han fet intervencions destacades a vies com la Rambla, el carrer de Calassanç Duran, l’avinguda de la Pau i altres punts del municipi. Així, entre aquest any i el passat, es preveu la renovació de més de 104.000 m² de paviment asfàltic i més de 12.000 m² de voreres a diversos espais de la ciutat.

On es produiran aquestes millores?

Entre les actuacions previstes, destaca la millora de la calçada a la Via Massagué, amb la renovació integral del ferm i una millora de l’accessibilitat al pas de vianants de la cruïlla amb el carrer de la Mare de Déu de les Neus. El projecte també inclou la rehabilitació de voreres i millores d’accessibilitat als carrers de Sant Antoni, Brujas, Colom, Vilarrúbias, Armand Obiols i Noufonts, així com a la Travessera de l’Església, la plaça d’Espanya, la carretera de Prats i la carretera de Caldes.

Altres zones d’actuació seran l’entorn del Parc de les Aigües, el passeig de Fleming, la Via Aurèlia i el carrer de Jaume I, on es prioritzarà l’eliminació de barreres arquitectòniques i l’adequació dels espais per facilitar-ne l’ús per part de tothom. Finalment, als carrers de la Reina Elionor, Feijoo, Palma, Permanyer, i la carretera de Molins de Rei –aquests tres darrers carrers s'hi afegirà la renovació de les canalitzacions d'aigua– a més de la millora de paviments i voreres, es preveu l’ampliació de l’espai destinat als vianants i l’adaptació dels guals per garantir el pas segur.