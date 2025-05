Polèmica oberta per l’abocament de residus al riu Ripoll

L’estat del riu Ripoll torna al centre del debat per l’abocament de diferents residus a l'altura de Sabadell. Membres de la Plataforma en Defensa del riu Ripoll i l’Adenc han convocat una concentració aquest dimecres a la plaça de Sant Roc. Reclamen que s’aturin les activitats nocives per a l’entorn fluvial, que s’obrin els expedients sancionadors que fossin necessaris i que es treballi per acabar amb la contaminació de les aigües en determinats indrets industrials.

"Hem detectat tres punts on la qualitat de l'aigua està contaminada i hi ha restes que no són residus domèstics", apunta el portaveu Joan Carles Sallas. El col·lectiu lamenta la “manca d’actuació de l’Ajuntament i l’ACA” i assenyala empreses de la zona com TIMSA, a qui demanen clarificar si són responsables de l'abocament d'aigües brutes al marge del col·lector més pròxim a la indústria. Tot plegat, en un context marcat pel canvi d'usos aprovat al voltant del Ripoll, al qual les entitats s'han oposat.

TIMSA va patir un incendi la setmana passada

Juanma Peláez

Arran de les acusacions dels ecologistes, Tintes Industriales Moix, SA - TIMSA, ha emès un comunicat remarcant que l’empresa no està relacionada amb els vessaments. La portaveu de l’empresa i sòcia, Rosvi Moix, nega categòricament els fets a la vegada que ratifica que acompleixen amb totes les normatives mediambientals, de l’Ajuntament de Sabadell i de l’Agència Catalana de l’Aigua. "Tanmateix, TIMSA estudia actuar legalment contra les entitats, organismes o persones que taquin el bon nom de l’empresa així, com contra les repercussions que tot plegat pugui tenir en l’activitat de la mateixa", asseguren.

Centenars de llaunes al riu

En les últimes hores, l’equip del Rodal de Cipo ha retirat centenars de llaunes de begudes surant en un altre punt del riu. L’actuació arribava poques hores després que el grup municipal d’ERC expressés la seva preocupació per l’estat d'aquest entorn. “Alertats per veïns, hem comunicat al Govern i a la resta de grups l’abocament de centenars de llaunes de begudes perquè hi puguin actuar els serveis municipals. Un acte d’incivisme greu i indignant”, lamentava el regidor republicà Gabriel Fernández.

En els darrers temps, s’han repetit les queixes per abocaments de residus i vessaments al Ripoll i a les seves proximitats. Un dels últims denunciats va ser el febrer passat, a prop del mirador de Sant Nicolau. La presència de deixalles no només afecta negativament l’ecosistema fluvial, sinó que també suposa una degradació l’entorn.