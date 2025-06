Peguen i roben un home per no donar-los tabac: "Vaig amb crosses i un ull blau"

"Dos desconeguts es van acostar a mi i el meu grup d'amics i em van acabar apallissant i robant la motxilla amb el mòbil i la cartera a dins", comenta la víctima, que ha preferit mantenir l'anonimat. Dimarts passat a la nit, un grup d'amics es trobava al Torrent de Mas Canals quan, de sobte, dos nois "d'uns 25 anys" es van apropar on eren ells i els van demanar tabac de manera insistent fins que la situació es va començar a complicar. "Tres amics meus van marxar i ens vam quedar sols un amic i jo amb els dos desconeguts, fins que al cap d'una estona vam marxar".

Al cap de poc d'haver marxat, els agressors van començar a perseguir la víctima, que ja s'havia separat del seu amic perquè fan camins diferents, i el van començar a esbatussar amb cops de puny i puntades de peu, tal com explica ell i confirma la policia catalana. "Vaig notar un cop molt fort a l'esquena i després a tot el cos fins que van aconseguir tirar-me a terra i es van endur la meva motxilla amb el mòbil i la cartera a dins", comenta l'afectat.

Quan es va poder aixecar, es va dirigir al CAP Sant Fèlix i va posar la denúncia als Mossos d'Esquadra, on li van demanar que entregués el número IMEI del seu dispositiu mòbil i l'extracte del banc, ja que, com ell assegura "van intentar fer algun pagament amb la meva targeta". La víctima, que pateix una discapacitat "tant física com psíquica" i el van deixar amb l'ull blau i en crosses, finalment, lamenta la situació i "espera que es pugui fer alguna cosa amb aquesta gent com més aviat millor".