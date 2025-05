FOTOS | Una Romeria de los Ballesteros sense cavalls per primera vegada en 50 anys

Aquest any, especialment multitudinari, hi ha hagut 23 carrosses

Sabadell ha estat avui l’escenari d’una de les celebracions més esperades de l’any per a molta gent: la romeria organitzada per l’Agrupació Andalusa Sant Sebastián de los Ballesteros. Centenars de persones s’han reunit per gaudir d’una jornada plena de música, sevillanes i germanor, convertint els carrers en un punt de trobada per a la cultura andalusa i catalana. Aquest any, especialment multitudinari, hi ha hagut 23 carrosses.

Un matí ple de color i emoció, Des de primera hora, la plaça del Doctor Robert s’ha omplert de participants engalanats amb la tradicional indumentària. El recorregut ha continuat desfilant fins a Sant Julià. Les tres parades per al ball —Doctor Robert, l’avinguda de la Concòrdia i la de Matadepera— han estat epicentres de la celebració. La gran novetat de la jornada ha estat l'abència de cavalls. No obstant això, Sant Isidro Labrador ha encapçalat la celebració, com és costum, recordant el caràcter agrícola i devocional d’aquesta festivitat.

Ha estat una festa molt saborosa. Els xurros amb xocolata han estat protagonistes del matí. Amb 50 litres de xocolata desfeta servits als assistents, la jornada ha començat amb un dolç ritual que ja s’ha convertit en una tradició imprescindible.

